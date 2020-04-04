BALKANTÜRKSİAD’dan 200 aileye gıda yardımı

04 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - BALKANTÜRKSİAD üyelerinin bağışlarıyla alınan ve içerisinde 21 çeşit gıda maddesinin bulunduğu yardım kolileri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere BALKANTÜRKSİAD Başkan Vekili Fatih Şakir tarafından Mudanya Kaymakamlığı Mudanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Saffet Öztürk’e teslim edildi.

Bursa Valiliği Başkanlığında oluşturulan Mudanya Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ilçe sınırları dahilinde dağıtılacak olan kolileri teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan BALKANTÜRKSİAD Başkan Vekili Fatih Şakir, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer’e yönlendirmelerinden dolayı teşekkür etti. Tüm olağanüstü durumlarda olduğu gibi bu durumda da BALKANTÜRKSİAD’ın üzerine düşeni yaptığına dikkati çeken Şakir, “Ülkemiz genelinde Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmaları yürütülmektedir. Biz de BALKANTÜRKSİAD ailesi olarak bu çalışmalara katkıda bulunduk. Bu bağış yaraları sarmanın ve ihtiyaçları biz nebze de olsa gidermenin yanında, toplumsal duyarlılığı artırmak adına önem arz ediyor. Bu zor günlerin üstesinden elbirliği ile geleceğimizin inanıyoruz. Rabbim, bu zor günleri kısa sürede sona erdirir inşallah, temennimiz ve duamız en az hasarla bu süreçten biran önce çıkmak” dedi.

Mudanya Kaymakamlığı Mudanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Saffet Öztürk de BALKANTÜRKSİAD Başkan Vekili Fatih Şakir nezdinde katkıda bulunan tüm iş insanlarına ve dernek üyelerine teşekkür etti.