BALKANTÜRKSİAD’ın yardım eli Bulgaristan’a uzanıyor

26 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Maskeler, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Başkanı Berat Tunakan ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger tarafından, Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu Veselin Bojilov ve Bulgaristan Bursa Ticaret Ataşesi Aleksandar Aleksandrov'a teslim edildi. BALKANTÜRKSİAD Başkan Vekili Fatih Şakir, Sayman Nurettin Göler, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Yenginer, Osman Güler, Süleyman Ulusoy ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş’ın da katıldığı teslim töreninde konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda koronavirüs önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'daki okullarda da üretim kapasitesinin harekete geçirilerek temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri ile koruyucu malzemelerin üretiminin gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Bu yardımlaşma ülkeler arasındaki bağı da kuvvetlendirecektir”

Dülger, “Hayatımız boyunca tecrübe etmediğimiz bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Bu süreç bize her zamankinden daha fazla yardımlaşma ihtiyacını hatırlattı ve insanı merkeze alan paylaşma algısını oluşturdu. Bu paylaşım da bunun bir yansıması. BALKANTÜRKSİAD ile meslek liselerimizin gelişimiyle ilgili pek çok çalışma yürüttük. Aslında şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmaların neticesi bir ürüne dönüştü. O ürün, derneğe üye olan iş insanlarının destek ve katkılarıyla Balkanlara yardım olarak gönderildi. Buna bizim de öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte katkı sunmamız büyük bir onur. Bu açıdan bakılınca BALKANTÜRKSİAD'ın da çok hayırlı bir iş yaptığını düşünüyorum. Bu yardımlaşmanın uzun vadede ülkeler arasındaki bağı da kuvvetlendireceğini düşünüyorum. BALKANTÜRKSİAD Başkanı ve üyelerine, büyük katkısı olan Mesleki Eğitim Şube Müdürümüz Bülent Altıntaş'a, özveri ile çalışan bütün öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerimize ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu maskelerin, meslek lisemizde üretilmesi bize gurur veriyor”

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan da, “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, sanayiciler için çok önemli. Sayılarının artması ve eğitimde kalitenin artması konusunda da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu maskelerin Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilmesinin güzel tarafı, Ali Osman Sönmez'in de Derneğimizin kurucuları arasında bulunan değerli sanayici Celal Sönmez'in babası ve Balkanlı olması. Bu maskelerin, meslek lisemizde üretilmesi bize gurur veriyor. Başkonsolosumuz ve Ticaret Ataşemizle görüşerek orada ihtiyacı olanlara yardım amaçlı bu maskeleri gönderiyoruz. Bu sayede bizim için önemli bir vazifeyi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bu da bizim Türkiye olarak yardımlaşmaya ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Maskeler, yakın zamanda ihtiyaç sahipleriyle buluşacak. İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'e, Ticaret Ataşemize ve Başkonsolosumuza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Maskelerle Bulgaristan halkına el uzatılıyor”

Bulgaristan Bursa Ticaret Ataşesi Aleksandar Aleksandrov da, “Bulgaristan halkı ve özellikle Kubrat Belediyesi adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün attığımız adım çok önemli ve çok yerinde atılan bir adımdır. İki ülke arasındaki ilişkiler şu anda mükemmel. Özellikle bu maskelerle, Bulgaristan halkına bir el uzatılıyor. Bu çok güzel bir duygu” dedi. Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu Veselin Bojilov ise, “Bu zor günlerdeki bu yardımlar iki ülkenin birbirine ne kadar yakınlık duyduğunu açıkça gösteriyor. Büyük bir anlam taşıyor bu yardım. Bu kötü günlerin ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama dayanışmalarla daha kolay atlatacağımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.