“Baloncuların sigorta sorunlarını çözecek adımlar atacağız”

08 Eylül 2020

NEVŞEHİR-DÜNYA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, sıcak hava balon firmaları ile Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nda (NTSO) bir araya geldi. İskurt, sektör temsilcilerinin sigorta problemleri hakkında, “Sorunların çözümü için ilgili bakanlıkla istişarelerde bulunacağız ve bu işin takipçisi olacağız” dedi.

Sektör temsilcililerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen İskurt, aktarılan konularla ilgili bakanlık olarak her türlü desteği sunacaklarını kaydetti. NTSO Yönetim Kurulu Üyesi Habil Uluer de pandeminin hemen hemen tüm sektörlerin gelecek planlarını altüst ettiğini belirterek, hava balonculuğu sektörünün de sorunlar yaşadığını aktardı. Uluer, “Balon turlarımız 22 Ağustos itibariyle, COVID-19 genelgesindeki kurallara uygun olarak başlatıldı. Uçuş yapmadığımız bu süreçte Kısa Çalışma Ödeneği bize çok fayda sağladı” diye konuştu.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ise balon sektörünün Kapadokya’da markalaştığını söyleyerek, “Kapadokya’da 40 ruhsatlı balon firması bulunuyor. Balon sayısı 323’e ulaştı. Balon pilotumuz ise 472 kişi" dedi.