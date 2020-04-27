Banka ve pazarlarda zaman kısıtlaması doğru değil

27 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Ahmet Adar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle pazar kapatmanın salgın riskini artırdığını öne sürdü. Adar, şunları kaydetti.

''Gerekirse pazarların sayısını çoğaltalım, çalışma saatini uzatalım, pazarları her gün açık tutalım. Pazarları kapatmaktan ziyade daha uzun saate yaymamız, her güne yaymamız gerekiyor. Gerekirse pazarların sayısını çoğaltalım, çalışma saatlerini artıralım. Pazarları artırmamız gerekiyor.''

Çoğu bankalarda zaman kısıtlaması yapıldığını belirten Adar, ''Zaman kısa olduğu için bankaların önünde kuyruklar oluyor. Salgın açısından değerlendirdiğimizde (tamam evde kalalım) ama insanların mecbur olduğu konuları var. Ödemelerini yapmak zorundalar. Kamu bankalarının ya da özel bankaların önünde yüzlerce insan var. Birçok şeye dikkat edilmiyor'' dedi.

-Meyve sebze tedariğinde sıkıntı yok

Sebze-meyve temini ve ticareti yapan hal esnafının 45 gündür teyakkuzda olduğunu, gıdaya erişimi noktasında hiçbir sıkıntı yaşatılmadığını anlatan Adar, şöyle devam etti.

''Dünyadaki başlayan bu süreçte Türkiye çok iyi durumda. Biran önce ülkemizde ve tüm dünyada bitmesini temenni ediyorum. Koronavirüs ülkemizde birçok şeyi etkilemiş durumda. Bu süreçte tarım ekonomisinin ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Bugün patates, soğan, liman, elma olsun üretebiliyoruz. 4 elmanın birini Isparta’da üretiyor, tüm dünyaya satıyoruz. Halen elmamız var, patates ve soğanda dalgalanma yaşanmadı. Limonda üretimde iyi noktadayız. ''

-Sebze ve meyve sektörü çalışıyor

ITB Başkanı Ahmet Adar, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı kapsamında sebze ve meyve sektörüne herhangi bir kısıtlama ve yasak olmadığını, Türkiye’nin her yerine ürünün sağlıklı şekilde ulaştığını kaydetti.

Üretici Antalya, Adana, Mersin bölgelerinde hasat durumunun iyi olduğunu anlatan Ahmet Adar, şöyle devam ett.

'' Tüccarlar malını alıp, Türkiye’nin her yerine sevk edebiliyor. Bir sıkıntı yaşanmıyor. Yaklaşık 45 gündür Türkiye’de sebze-meyve sektöründe çalışan esnafımız teyakkuz halinde. Bu sektörün önemi çok büyük. Tarım dünyada çok önemli. Bugün baktığımız zaman çoğu ürünlerin ihracatında kısıtlama yapıldı. Patates, soğan ve limonda kısıtlama var. Eğer kısıtlama olmasaydı tüketicimiz yüksek fiyatlara ürün alacaktır. ''

Devletin çok ciddi kararlar aldığını, bunun tüketiciyi korunduğunu ifade eden Adar, '' Açık verdiğimiz ürünler oldu. Sarımsakta sıkıntı vardı. Mısır ve İran’dan sarımsak getirerek çözüm bulduk. Hazine arazilerinin tarıma kiralanması kararını destekliyoruz. Üretimimizi artırmamız, ticaretimizi artırmamız gerekiyor'' dedi.