“Bankalar da elini taşın altına koymalı”

31 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ticarette yaşanan daralma ve belirsizliklerle birlikte Türkiye’nin 2018 yılının ağustos ayından itibaren çok önemli sınavlardan geçtiğini ifade etti. Döviz kurlarındaki hareketlilikle oluşan yüksek faiz ve yüksek enflasyon kıskacının üretimin, yeni yatırımların ve istihdam piyasasının önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurgulayan İbrahim Burkay, “Türkiye ekonomisi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir kez daha toparlanıp daha önce olduğu gibi bu stres testlerini de geçmeyi başardı. Enflasyonda oluşan iyimser tablo ve ihracat rekorlarının ardından firmalarımızın özellikle finansman temininde yaşadıkları zorluklara karşı Merkez Bankası Para Politika Kurulu’nun faizleri 425 baz puan aşağı çekmesi oldukça anlamlı. Uygulanan faiz indiriminin özel sektör yatırımlarının önünü açması ve ülkemizin büyüme hamlesine katkısı için şimdi sıra bankalarımızda” diye konuştu.

“Yapısal dönüşümü kararlılıkla uygulamalıyız”

“Küresel ticarette büyümeyi destekleyen arayışların hız kazandığı bir dönemde firmalarımızın yeniden yatırım iştahına kavuşması ve seferberlik ruhuyla tüm zorluklara göğüs geren ülke ekonomimizin yeni başarılara ulaşması için bankalarımızdan da artık elini taşın altına koymalarını bekliyoruz” ifadelerini kullanan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, şöyle devam etti: “Bununla birlikte hükümetimizin liderliğinde ekonomimizde katma değerli üretim ve ihracat odaklı yeni bir kalkınma modelini de hızla hayata geçirmemiz gerekiyor.Temkinli iyimserliğimizi kaybetmeden yapısal dönüşüm adımlarını kararlılıkla uygulamalıyız. Bursa iş dünyası olarak kentimizi ve ülkemizi çok daha güçlü bir geleceğe hazırlamak için azimle çalışmaya devam edeceğiz.”

“İç piyasa yeniden canlandırılmalı”

Türkiye ekonomisinin ihracat performansını artırmayı sürdürdüğü bir dönemde iç piyasadaki hareketliliğe de ihtiyaç duyduğunu belirten Burkay, “Bankaların kredi kanallarını açması gerekiyor. Bununla birlikte sektör bazında uygulanacak ÖTV ve KDV indirimleri, Türk Eximbank ve KGF’nin garanti işlevlerinin genişletilmesinin yanında finansal şoklar nedeniyle mali durumları bozulan firmaların rehabilite edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bununla birlikte reel sektörün kamudan alacakları ödemesinin hızlandırılması da ekonominin canlanmasına büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.