"Başarılı Anadolu Liseleri tekrar listeye alınmalı"

17 Nisan 2018

Yaklaşık on yıl önce Türkiye'deki bütün düz liselerin Anadolu Liselerine çevrildiğini hatırlatan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı (KSO) Ayhan Zeytinoğlu "Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında Kocaeli'nin önde gelen birçok Anadolu Lisesinin Merkezi Sınav ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Listesi'nde yer almadığını görüyoruz. Kocaeli'nde on yıl önce Anadolu Lisesi olan, düz liseler arasında yer almayan köklü Anadolu Liselerinin nitelikli okullar arasında kalması gerektiğini düşünüyoruz." diyerek açıklamasının devamında "Kocaeli Türkiye'nin ikinci büyük sanayi kentidir. Kocaeli'nin nitelikli ara eleman kadar beyaz yakalı yetişmiş iş gücüne de ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaca öğrenci yetiştiren okullarımız Fen Liselerimiz ve Anadolu liselerimizdir." dedi.



Türkiye imalat sanayinin yüzde 13'ünün üretildiği Kocaeli'nde birçok sanayicinin nitelikli okul azlığı nedeni ile kent dışında yaşadığını belirten KSO Başkanı "Birçok sanayicimiz iş yerleri Kocaeli'nde olmasına rağmen okul nedeniyle İstanbul'da ikamet ediyor. Bu durum da kente sağlanacak katma değer açısından zarar veriyor." dedi.

"En az 5 Anadolu Lisesi daha listede yer almalı"



Kocaeli'nin Türkiye'nin en çok vergi veren ikinci ili olmasına rağmen nitelikli okullar arasında sadece bir Anadolu Lisesinin bulunduğunu vurgulayan KSO Başkanı "İlimiz 2017 yılında 69,4 milyar TL ile 72 ilin vergi gelirlerinin toplamından fazla vergi ödemiştir. Türkiye'nin en çok vergi veren ikinci ilidir. Nitelikli Okullar arasında 8 Fen Lisesi, bir Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Oysa ilimizin beşte biri kadar vergi ödeyen başka bir ilimizde 8 Anadolu Lisesi, onda biri kadar vergi ödeyen başka bir ilimizde ise 5 Anadolu Lisesi yer alıyor. Biz Kocaeli olarak en az 5 Anadolu Lisemizin daha Merkezi Sınav ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Listesi'nde yer almasını talep ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Nitelikli Okul sayısının artmasının illere yeni yatırımları çektiğine vurgu yapan Zeytinoğlu, "İlimizde 274 yabancı sermayeli firma üretim faaliyet göstermektedir. Yeni yatırım çekmede illerdeki nitelikli okulların sayısı etkili oluyor. Kocaeli Anadolu Lisesi başta olmak üzere İlimizdeki başarılı Anadolu Liselerinin tekrar listeye alınmasını istiyoruz." dedi.