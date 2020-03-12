BASDEC savunma ve havacılıkta yeni işbirlikleri için İngiltere’de

12 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) liderliğinde savunma ve havacılıkta faaliyet gösteren lider kuruluşlarla Bursalı firmaları buluşturan BASDEC, yurt dışı pazarlarında da faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Farklı kıtalarda nitelikli fuar ve B2B organizasyonlarına katılım sağlayan BASDEC’in bu seferki durağı İngiltere oldu. İngiltere Dış İşleri Bakanlığı Uluslararası Ticaret Bölümü tarafından organize edilen ikili iş görüşmeleri ve panellerde, Bursa ekonomisi ve BASDEC firmalarının teknolojik üretim kabiliyetleri hakkında bilgiler aktardı.

BASDEC Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren kümelenme bünyesinde 120’nin üzerinde firmanın yer aldığını söyledi. BTSO liderliğinde yürütülen Ur-Ge ve kümelenme faaliyetleri kapsamında firmaların yurt dışı ve yurt içinde fuar programlarına katılım sağladığını kaydeden Hatipoğlu, savunma ve havacılık sanayisi noktasında önemli görüşmelerin olduğu İngiltere programının oldukça verimli geçtiğini dile getirdi. Hatipoğlu, İngiltere iş gezisinde özellikle Bursa’nın havacılık ve savunma alanındaki potansiyelini detaylı bir şekilde paylaşıldığını vurguladı.

Oxford’ta Bursa ve BASDEC sunumu

Hatipoğlu, BASDEC üyesi firmaların son 7 yılda özellikle savunma ve havacılık noktasında önemli bir yol kat ettiğini belirterek, “Otomotiv, makine ve tekstil sektörü gibi farklı alanlarda üretim tecrübesine sahip Bursa’da stratejik sektörlerdeki rekabetçiliğini güçlendirmek için platformumuz çalışmalarını sürdürüyor. BASDEC adına yapılan İngiltere ziyaretinde BASDEC firmalarının Türk savunma sanayindeki yeri ve son 10 yıldaki gelişmelerle ilgili bilgiler verdik. Program kapsamında ayrıca savunma ve havacılık sektörlerinin farklı sektörlerden firmalarla görüşme yaparken, Oxford’ta düzenlenen panelde BTSO ve BASDEC adına bilgiler aktardık. İngiltere programında ayrıca Hartwell Yerleşkesi ziyareti edilirken, Türkiye Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından verilen resepsiyona katılım sağladık. BTSO liderliğinde çalışmalarını sürdüren Uzay savunma ve havacılık kümelenmemiz olan BASDEC adına verimli geçen bu programlar, önümüzdeki dönemlerde devam edecek” dedi.