BASİAD, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında adını değiştirecek

13 Mart 2020

Halim ASLAN/Balıkesir

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde aldığı kararla, ilk genel kurulunda, BASİAD ismini “Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirecek, aynı zamanda da yönetim organlarında kadın üye sayısını arttıracak.

‘Değişimi Dilde Başlat!’ sloganı ile hayata geçirdikleri vizyon paralelinde toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda anlamlı bir ilk adım atmak istediklerini dile getiren BASİAD Başkanı Abdullah Bekki, “Sürdürülebilir kalkınma ve rekabet gücü artışı için toplumun yarısını oluşturan kadınların ekonomiye tam eşitlikçi bir şekilde katılmaları şart. Kalkınma için toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadının çok yönlü güçlendirilmesine; siyaset ve ekonomi başta olmak üzere hayatın her alanına aktif ve etkin katılımına ihtiyacımız var” dedi.



Kadınların ekonomiye katkılarının artık tartışılmaz bir gerçeklik olduğunu kaydeden Bekki, “Ancak yönetim kademelerinde hala istenen seviyelerde değiliz. Yönetim kurullarında kadınların temsiliyetini artırmak bir kadın meselesi değil, ekonomik, toplumsal ve insani bir meseledir” diyen Bekki, BASİAD olarak açıkladıkları hedefler ve taahhütlerle, kadınların iş dünyasında verdiği mücadeleye katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.