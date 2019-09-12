Başkan Aktaş, tarihi zirveyi değerlendirdi

12 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Başkan Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel yönetim tecrübesiyle belediye başkanlarının tüm sorularına cevap verdiğini, bürokraside engel teşkil eden konular da dahil tüm sıkıntıların giderilmesi noktasında önemli bir vizyon ortaya koyduğunu söyledi.

Başkan Aktaş, her siyasi partiden belediye başkanlarının davet edildiği ve tüm konuların en ince ayrıntısına kadar konuşulduğu buluşmada özellikle birlik ve beraberliğe, toplumsal huzura dikkat çekildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk yarım saatte net mesajlar verdiğini, özellikle terör konusuna vurgu yaptığını belirten Başkan Aktaş, “Tüm bakanlarımız kendilerini ilgilendiren soruları ayrıntılarıyla cevapladılar. Bazı konular tekrar değerlendirilmek üzere ileri bir tarihe alındı. Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın mimarı olduğu buluşmanın bundan sonra ‘siyasi parti fark etmeksizin’ şehirlerimize ciddi katkıları olacaktır. Ortaya çıkan birlikteliğin yurt dışına yansıyan boyutu olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza buluşma nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve şehirlerimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Aktaş, öne çıkan iki konunun terör meselesi ve yerel yönetimlerde yaşanan personel tasarrufları olduğunu vurguladı.