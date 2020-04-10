Başkan Aktaş, video konferans ile sanayicilerle buluştu

10 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - BOSİAD yönetim kurulu toplantısı video konferans ortamında gerçekleşti. Toplantıya konuk olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs nedeniyle yapılan çalışmalar, son durum ve salgınının ekonomi üzerindeki etkileri hakkında sanayicilerle bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantının açılışında konuşan BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, son verilere göre sanayi bölgesinde enerji tüketim verileri olan elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerinde yüzde 60’a varan düşüşün yaşandığını söyledi. Çağan, “Salgının etkileri ile mücadele ederken, ekonomi tarafında özellikle nakit akışlarındaki bozulma şirketler için ciddi sorunlara yol açmaktadır. Dolayısıyla hem ekonomik sistemin hem de istihdamın korunması adına yapılanlar çok önemli. Ekonomi ortamının daha da kötüye gitmemesi ve işletmelerin devamlılığının sağlanması, üzerinde çok fazla durulması gereken bir konu. Bu zor günlerde fedakârca çalışmak zorunda olan iş kollarının başında da şüphesiz sizler geliyorsunuz. Bu kadar yoğunluk arasında hane halkından sanayiye kadar her kesimine yönelik desteklerinizden dolayı size çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“İnsanların hayatına dokunmak istiyoruz”

“Bu ortak tehlikeye karşı birlikte mücadele etmek zorundayız” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şunları söyledi: “Tüm dünyanın kilitlendiği bir durum oluştu. Bu yaşananların daha ne kadar süreceğini bilmesek de hayat bir şekilde devam edecek. Önemli olan ise bu süreci en az hasarla atlatabilmek. Bununla birlikte, İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşananlara baktığımızda Türkiye olarak çok daha iyi bir noktada olduğumuzu görüyoruz. Kişisel hijyene önem veren bir millet olarak bunun faydalarını gördük. Şüphesiz bazı şeyler eskisi gibi olmayacak, ancak turizm başta olmak üzere birçok sektör için ülke olarak bu krizden kazançlı çıkacağımızı da düşünüyorum. Bu süreçte şirketler de çalışanlara yıllık izinlerin kullandırılması, Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuru yapılması gibi tedbirlerini alıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de 130 bin haneye ulaşacak bir organizasyon yapıyoruz. Pazar filesinden ekmeğe, erzak kolisinden hijyen paketine kadar 1500 personelimiz şu an sahada çalışıyor. Bu zor zamanlarda insanların hayatına dokunmak istiyoruz. Ve bu aylık 9-10 milyon liralık bir organizasyon. Aynı zamanda kronik hastalığı olan, engelli ya da karantinada bulunup evden çıkmayan insanlarımıza günde iki öğün sıcak yemek ulaştırıyoruz.”

Rasim Çağan ve sanayiciler toplantıda, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ana caddelerde dezenfekte çalışmalarının yapılması, firmaların maske ihtiyaçlarının giderilmesi gibi çeşitli konularda Başkan Aktaş’tan destek de istedi.