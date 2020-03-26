Başkan Kara: Tüm Belediyelerden duyarlılık bekliyoruz

26 Mart 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, korona virüs önlemleri nedeniyle işyerleri kapatılmak zorunda kalan veya müşteri sayılarında büyük düşüş yaşayan esnaflardan kira ve işgaliye bedeli tahsil etmeme kararı alan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na tüm Trabzon esnaf ve sanatkarları adına teşekkür etti. Başkan Kara, “Aynı duyarlılığı ilçe belediyelerimizden de bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle tüm ülkenin adeta teyakkuzda olduğunu belirten TESOB Başkanı Metin Kara, “Cumhurbaşkanımız Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni açıkladı. Bu pakette esnaf ve sanatkarlarla ilgili maddeler de var. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni önlem paketleriyle esnaf ve sanatkarların bu süreci çok daha az zararla atlatması sağlanacaktır” dedi.

Koronavirüs önlemlerinden özellikle hizmet sektöründeki esnaf ve sanatkarların etkilendiğini vurgulayan Başkan Kara, “Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, esnaf ve sanatkarımızın durumuyla ilgili ivedilikle bir çalışma başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi veya bağlı şirketlerin mülklerinde faaliyet gösteren ve 16 Mart tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca faaliyetleri geçici süreyle sonlandırılan kiracılardan, yeniden faaliyete başlayacakları güne kadar kira alınmamasına karar verilmiştir. Ayrıca iş yoğunluğunun azalması nedeniyle esnaflardan çeşitli şartlar uyarınca işgaliye bedelleri de alınmayacaktır. Bu önlemler nedeniyle Trabzon esnaf ve sanatkarları adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Kara, ilçelerdeki esnaf ve sanatkarların da koronavirüs sürecini daha az zararla atlatması amacıyla ilçe belediyelerinden de aynı duyarlı davranışı beklediklerini vurgulayarak, “Bu süreçte esnafımız büyük küçük her türlü katkıya ihtiyaç duymaktadır” diye konuştu.

Başkan Kara, bu vesileyle koronavirüs seferberliğinde mesai saati gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren tüm sağlık sektörü çalışanlarına da teşekkür etti.