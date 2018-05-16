Başkan Peltek, TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu üyeliğine seçildi

16 Mayıs 2018

Evin TAHİNCİOĞLU

ŞANLIURFA - Geçtiğimiz salı günü, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 74. Genel Kurul’unda yapılan seçimlerde, TOBB Başkanlığına M.Rifat Hisarcıklıoğlu tekrar seçilmesinin ardından, Yüksek Koordinasyon Kurulu ile bazı kurulların üyeleri de belirlendi. Buna göre Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeleri arasında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek de yer aldı.

TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu'nun bizzat başkanlık yaptığı ve Türk iş dünyasının önemli isimlerinden oluşan Yüksek Koordinasyon Kurulu, ülkenin sosyal ve ekonomik olaylarına yön vermek amacıyla, ekonomi politikalarının oluşturulması ve ekonomik hedeflerin yakalanabilmesi bakımından alınması gereken siyasi ve bürokratik tedbirlere dair raporlar hazırlıyor. Bu raporlar da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetiminde görüşülerek, hayata geçmesi sağlanıyor.

TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeleri'nin, önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görev dağılımı yapması bekleniyor.