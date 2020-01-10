Başkan Yılmaz ekonomiye yön verenlerle bir araya geldi

10 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Bursa Ticaret Borsası’nda şehir ekonomisine yön verenlerle bir araya geldi.

Sivil toplum kuruluşları ve meslek birliği mensupları ile bir araya gelerek istişareler gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak ile Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı’nın konuğu oldu. Başkan Yılmaz ilk olarak BESOB’ta Başkan Arif Tak ve esnafın temsilcileri olan diğer oda başkanları ile bir araya geldi. Ağırlıklı olarak Yıldırım’da gerçekleşen çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette ayrıca ilçede hizmet veren esnafın talep ve beklentileri de değerlendirildi.

Ortak hareket vurgusu

Yıldırım’da gerçekleştirilen çalışmalar için istişare kültürünü ilke edindiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “BESOB’a bağlı esnafımız, odalarımız ve yönetimleri, ilçemizde ve Bursa’da ekonomik yaşama yön veren önemli kuruluşlarımızdan. Ekonominin temeli olan istihdam ve üretim noktasında elini taşın altına koyan esnafımızın talepleri ve önerileri bizlerin çalışmalarına rehber oluyor. Yerel yönetim olarak özellikle sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve dernekler ile birlikte ortak hareket etmek, ilçemizin kalkınmasında izlediğimiz yollardan biri. Gerçekleştirdikleri nazik ev sahipliğinden ötürü Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak ile tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Başkan Yılmaz’ın gerçekleştirdiği ziyaret ve fikir alışverişi nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade eden BESOB Başkanı Arif Tak, “Oktay Başkanımızın, esnafa olan desteğini görüyoruz ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bizleri her fırsatta ziyaret eden ve desteklerini esirgemeyen Sayın Başkanımıza, esnaf arkadaşlarım ve oda başkanlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘İş birliğimiz sürecek’

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın sonraki durağı yeni hizmet binasında çalışmalarını sürdüren Bursa Ticaret Borsası oldu. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Başkan Yılmaz, çalışmalarda iş birliği vurgusu yaptı. Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmeye devam ederken ortak akıl ve istişare kültürü ile hareket ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “İlçenin sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif açıdan tüm yönleriyle gelişimine önem veriyoruz. İlçemizin ve Bursa'nın ortak menfaatleri doğrultusunda bütün sivil toplum kuruluşları, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile iş birliği halinde hareket ediyoruz. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Oktay Yılmaz ile istişareleri sürdüreceklerini belirten Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Bursa, üretim gücü ve gelişen Türkiye’ye kattığı değerlerle ekonominin kalbi konumunda. Yıldırım’da Bursamızın can damarı. Ekonominin ve dolayısıyla şehrimizin, ülkemizin gelişimi için yürütülen tüm çalışmaların önemini biliyoruz. Bu anlamda Başkanımız Oktay Yılmaz ile istişarelerimizi sürdüreceğiz. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.