Başkentray da Ankarakarta katılıyor

25 Aralık 2017

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ ile Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü arasında, Ankara'daki banliyö trenlerinin Ankarakart bilet sistemine entegrasyonu için iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, il genelinde tek kartla ulaşım hizmeti sunmak istediklerini, "Ankarakart"ın buna olanak sağlayacağını söyledi.

Başkentray'ın hizmete açılmasıyla Ankara ulaşımına çok ciddi katkı sağlayacağına dikkati çeken Tuna, "Ayrıca Yenikent bölgesine banliyö hattı uzanacak. Sincan'dan Yenikent'e kadar banliyö hattı uzanacak. Böylece Yenikent'ten Kayaş'a kadar ulaşım imkanı gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Tuna, modern banliyö hatları ile Ankara ulaşımını rahatlatacak çalışmalar yapan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve ekibine teşekkür etti.

TCDD Genel Müdürü Apaydın da son yıllarda demir yollarına büyük yatırım yapıldığını ve önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Bu yatırımların önemli bir bölümünün başkent Ankara'ya yapıldığını belirten Apaydın, Başkentray'da yüzde 90 ilerleme sağladıklarını bildirdi.

Yüksek hızlı trenlerle birlikte banliyölerin gelecek yılın mart ayının ilk çeyreğinde çalışmaya başlayacağını dile getiren Apaydın, şöyle devam etti:

"Çekirdek yüksek hızlı tren ağlarının merkezi olarak gördüğümüz Ankara'da hizmete açtığımız Yüksek Hızlı Tren Gar, şehre yeni bir çehre ve kimlik kazandırmıştır. Etimesgut Emirler'de Avrupa'dan en modern ve en çevreci Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezi'ni inşa ettik. Bu projemizle birlikte Ankaralılara metro standardında demir yolu ulaşım hizmeti vermek üzere Başkentray Projesi'nin sonuna geldik. Proje kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Marşandiz arasında 6 ve Marşandiz-Sincan arasında 5 hatlı yeni demir yolu inşa ediyoruz."

"Başkentray günlük 500 bin yolcuya hizmet verecek"

Emirler'e YHT Batı Aktarma Gar'ını da içeren Başkentray Projesi hizmete girdiğinde Sincan-Kayaş arasında her 5 dakikada bir banliyö treni işletileceğini ifade eden Apaydın, şehir içi trafiğine nefes aldıracak projenin günlük 500 bin yolcuya hizmet edeceğini bildirdi.

Apaydın, Ankaralıların ulaşım hizmetlerine en hızlı ve kolay şekilde erişimini sağlayacak Ankarakart'ın, Başkentray'da da entegrasyonunu içeren protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt ile EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu tarafından banliyö trenlerinin "Ankarakart" elektronik ücret toplama sistemine entegre edilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Kaynak: AA