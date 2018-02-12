Başyazıcı Et, e–ticaret sitesini hayata geçirdi

12 Şubat 2018

DİLEK FİDAN

KAYSERİ-Başta gıda olmak üzere, besicilik, gayrimenkul, tekstil, inşaat, turizm, enerji ve perakende gibi pek çok farklı sektörde faaliyetlerini sürdüren Başyazıcı Grubu, amiral markası olan Başyazıcı Et Ürünlerine yaptığı yatırımın ardından şimdiden e – ticaret sitesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Başyazıcı Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Başyazıcıoğlu, e–ticaret sitesinin online ticaretin getirdiği birçok avantajla hayata geçtiğini belirterek, “Sitede Başyazıcı ’ya ait tüm ürünleri bulmak mümkün” dedi.

Geleneksel Kayseri lezzeti denince ilk akla gelen marka olduklarını ifade eden Başyazıcıoğlu, “Evde, yolda, işyerinde, okulda, tatilde hayatının büyük bölümünü mobil yaşayanlara özel hazırlanan shop.basyazici. com.tr ile eşsiz lezzetlere ulaşmak artık daha kolay olacak. Tüm mobil cihazlarda da kullanılabilecek web sitesi sayesinde, sucuktan kavurmaya, pastırmadan, Kayseri mantısına kadar birbirinden farklı onlarca ürüne 7/24 kolayca ulaşabilecekler. Ayrıca siteye üye olanlara özel kampanya ve sürprizler sunuyoruz. Öte yandan siteye üye olanlar kampanyalardan öncelikli haberdar olma fırsatını da yakalayacaklar” diye konuştu.