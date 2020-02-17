Batı Akdeniz kadın kooperatifleri BAKA'da buluştu

17 Şubat 2020

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2020 Yılı Çalışma Programı kapsamında Antalya, Isparta ve Burdur’da kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif işletmelerinin kurumsal kapasitelerinin ve rekabet güçlerinin artırılması amacıyla üç ilde faaliyette bulunan üretici kadın kooperatifleriyle bir araya geldi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıya BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri de katıldı.

Antalya, Alanya, Isparta Yalvaç, Keçiborlu, Gönen, Senirkent, Gelendost, Burdur ve Yeşilova ilçesinde 15 kadın kooperatifinden 29 temsilcinin yer aldığı toplantıda kooperatiflerin mevcut durumu, hedefler, ihtiyaçlar ve sorunlar ele alındı. Dayanışmayı sağlamak ve deneyimleri paylaşmak amacıyla da Batı Akdeniz Kadın Kooperatifleri Platformu oluşturuldu.