Batı Akdeniz'de ihracat çeşitleniyor, Kg/dolar değeri artıyor

05 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Ergin Civan, Şubat ayı ihracatının yüzde 0,32 artarak 151 milyon 29 bin 749 dolar ihracat gerçekleştiğini söyledi. 2020 yılı iki aylık dönemde ise ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.82 yaşandığını ve 316 milyon 136 bin dolar gerçekleştiğini belirten Civan, ''Batı Akdeniz'den yılın ilk 2 aylık dönemde en fazla ihracatı yaş meyve ve sebze sektörü gerçekleştirirken ikinci sırada maden ve metaller sektörü yer aldı'' dedi.

Batı Akdeniz bölgesinden 2 bin 94 ihracatçının 167 ülkeye 4 bin 263 ürün ihraç ettiğini anımsatan Ergin Civan, yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatının ise yüzde 19,33 artırdığına vurgu yaptı.

BAİB Başkan Yardımcısı Ergin Civan, şubat ayında en ciddi ihracat artışının ise Savunma ve Havacılık Sanayi sektöründe yaşandığına dikkat çeken Civan, şöyle devam etti.

''Havacılık ve savunma sanayi sektörü ihracatını geçen yılın şubat ayına göre yüzde 684,42 oranında yükselterek yaklaşık 9 milyon dolara ulaştı. Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörü yüzde 15,98, Hazır giyim ve Konfeksiyon sektörü yüzde 33,90 artış gösterdi.''

-İhracat çeşitleniyor

Batı Akdeniz bölge ihracatında yılın iki aylık döneminde yaşanan yüzde 1,82'lik artışın büyük başarı olduğunu anlatan BAİB Başkan Yardımcısı Ergin Civan, Korona virüsü ve Suriye bölgesinde yaşanan kriz ile Rusya'nın domatese kota koyması gibi sorunlara rağmen ihracatta artış olmasının ihracatçıları sevindirdiğini kaydetti. Civan, şunları kaydetti.

''Batı Akdeniz bölgesinin yılın iki aylık dönemindeki yüzde 1,82'lik ihracat artışı bizim açımızdan oldukça büyük başarı. Bu artış, ihracatın çeşitlendiğini gösteriyor. Rusya, domatese 150 bin ton kota koydu, gerçi 7 Martta bu kota 200 bin tona çıkarıldı. Korona virüsü nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'ne mermer ihracatı bıçak gibi kesildi. Suriye'deki savaş, Rusya ile yaşanan sıkıntılar ve korana virüsü gibi sorunlar olmasaydı bölge ihracatı en az yüzde 5-6'dan daha fazla olabilirdi.''

-Kg/dolar değeri de artıyor

Batı Akdeniz bölgesinden gerçekleştirilen ihracatta kg/dolar bazındaki eğer artışı geçen yılın aynı dönemine göre 0,86 dolar ile aynı kaldı. Maden ve metaller sektöründe ise 0,32 dolardan 0,37 dolara çıktı. Kimyevi maddeler ve ürünlerde ise Kg/dolar değeri 1,53 dolar ile geçen yıla göre aynı kaldı. 21,42 dolar olan Savunma Sanayi ve Havacılık sektörü kg/dolar değeri ise 575,52 dolar olarak gerçekleşti.