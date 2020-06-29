Batı Akdenizli ihracatçılar seçim için takvim bekliyor

29 Haziran 2020

Fikri CİNOKUR-ANTALYA

İhracatçı Birliği yönetiminde, 5’i asil Hakkı Bahar’ın başkanlığındaki Batı Akdeniz ve yedek üyelerin tamamı ile denetleme kurulu üyelerinin, 15 Mayıs’ta görevlerinden istifa etmeleri üzerine BAİB yönetimi düşmüştü. Salgın süreci olduğu için de İçişleri Bakanlığı tarafından geçen mart ayında açık ve kapalı kongre ve genel kurul ile tüm toplantıları ileri bir tarihe ertelenmişti.

Yaş meyve sebzede hasat döneminin başlaması ve ihracat sezonun yaklaşması nedeniyle BAİB’de başkan ve yönetimin olmamasının ihracatı ve ihracatçıları olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ve Türkiye’nin ekonomisinde sıkıntılar yaşandığını belirten ihracatçılar, ülkenin dövize ihtiyacı olduğunu, bu nedenle sıkıntıların çözümü için BAİB’de bir an önce seçimli olağanüstü genel kurulun yapılması için seçim takviminin belirlenmesini istiyor.

Önceki dönem BAİB Başkan Vekili olan Ergin Civan, “Artık normal yaşama dönülüyor. Siyasi partiler ve STK’ların genel kurulları da yapılıyor. İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bir an önce bu konuda karar vermeli. BAİB olağanüstü seçimli genel kurulu yapılmalı. Önlemler alınsın, seçim yapılsın. Her şeye izin veriliyor da BAİB seçimine neden izin verilmiyor” dedi.

BAİB önceki dönem başkanlarından Mustafa Satıcı da BAİB olağanüstü genel kurulunun ağustos sonu eylül ayı başında yapılabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Satıcı, BAİB bölge ihracatı için çok önemli bir kurum. Bunun için bir an önce seçim yapılıp yeni yönetim sorunları çözmeye başlamalı” ifadelerini kullandı.

ADAYLAR



BAİB Başkan adayı olan Koç Zirai Ürünleri sahibi Ümit Mirza Çavuşoğlu, seçim takviminin bir an önce belirlenmesini istedi. Bu konuda İçişleri ve Ticaret bakanlıkları yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “İhracatta sıkıntılar yaşanıyor. İhracatçıların sorunları çözülmeli. BAİB’de başkan ve yönetim boşluğu olmamalı. Belirsizliğin uzamaması taraftarıyız” dedi. Adı başkan adaylığı için geçen ihracatçı Abdullah Bulut’un ise yaz sezonunun çok yoğun olması nedeniyle şimdilik bu konuda yorum yapmayacağı, seçimlerin aralık veya ocak ayında yapılması halinde başkan adayı olabileceği ifade edildi. Avrupa’ya ihracat yapan bazı üyelerin, Bulut’a aday olması konusunda baskı yaptığı söyleniyor.