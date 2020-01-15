BATISİAD’da Ahmet Er güven tazeledi

15 Ocak 2020



BURSA (DÜNYA) - BATISİAD’ın 2. Olağan Genel Kurulu; Mercure Hotel’de yapıldı. Programın açılışında konuşan BATISİAD Başkanı Ahmet Er, “Batı Trakyalı işadamları arasında birlik ve beraberliği devam ettirip daha da kuvvetlendirmek amacıyla kurulan BATISİAD, ilk günkü azim ve kararlılığıyla çalışmalarına devam etmektedir” dedi. Ahmet Er, üyeleri her alanda bilgilendirme için eğitim seminerleri düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, “İçte ve dışta gelişen ticari yenilikleri ve değişimleri üyelerimize anlatmak, aidiyetimiz olan Batı Trakya’ya yapılabilecek ekonomik ve ticari faaliyetleri hayata geçirmek için orada ilgili mercilerle iletişimimiz devam ettirmek ana hedefimiz olacak. Orada yaşayan soydaşlarımıza faydalı olmak istiyoruz” diye konuştu.

Ahmet Er’in başkanlığındaki Yönetim Kurulunda Ali Ömeroğlu, Cihat Yusufoğlu, İbrahim İsmailoğlu, Gürcan, Yılmaz, İkbal İbrahimoğlu, Salih Altuğ, Adnan Yakupoğlu, Şakir Emin, Bünyamin, Terzi, Rafet Emin Demir, Süleyman Güler, Ekrem Tuna yer aldı. Her 3 yılda bir verilecek olan “BATISİAD Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri”nin ilkinde Cavit Çağlar, Yeşim Tekstil, Osmangazi Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şahinler Mukavva, Sanpark Otomatik Parklanma Sistemleri, İbraş Kauçuk, TİAD, Al İpek, Has Asansör, Şem Lastik ödüle layık görüldü.