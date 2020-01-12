Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü ‘Junioshow’la 2020’ye moralli başladı

12 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı sona erdi. 200’e yakın firmanın katıldığı fuarı 65 ülkeden 27 bin 892 sektör profesyoneli ziyaret etti.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye’deki en önemli buluşmaları arasında yer alan Junioshow Fuarı bu yıl da ziyaretçilerin büyük ilgisi ile karşılandı. Bursa’da 2020 yılının ilk fuar organizasyonu olan ve 8-11 Ocak tarihlerinde Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayan Junioshow, sektörün ihracatına güç kattı. BTSO’nun Ticari Safari Projesi ve TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları kapsamında 65 ülkeden 1.300’e yakın yabancı alıcının ziyaret ettiği fuar, yapılan iş görüşmeleriyle birlikte milyonlarca dolarlık iş bağlantılarına öncülük etti.

“Sektöre moral verdi”

Junioshow Fuarı ile bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün 2020 yılına moralli başladığını kaydeden BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, fuarda dünya trendini belirleyen 10 bine yakın modelin profesyonel alıcıların beğenisine sunulduğunu söyledi. Dört ayrı salonda toplam 20 bin metrekare alanda düzenlenen fuara bu yıl 200’e yakın firmanın katıldığını belirten İsmail Kuş, “Firmalarımız, 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyimi ilkbahar-yaz koleksiyonlarını sergiledi. BTSO olarak UR-GE ve Ticari Safari projelerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu fuarda da dünyanın dört bir yanından yabancı alıcıları firmalarımızla bir araya getirdik. İlk günden bu yana sektörün ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlayan Junioshow, bir kez daha çok sayıda işbirliğine sahne oldu. Önümüzdeki dönemde de sektörümüzün yanında olmayı sürdüreceğiz. Fuarımızın düzenlenmesinde katkıları bulunan Ticaret Bakanlığımıza ve işbirliği kuruluşlarımız TÜYAP Bursa ve BEKSİAD’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

65 ülkeden 27 bin 892 iş insanı Bursa pazarına odaklandı

Yerli ve yabancı bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünü bir araya getiren fuarı değerlendiren TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2020 yılının ilk buluşması olan Junioshow Fuarı’nın 65 ülkeden gelen 27 bin 892 iş profesyoneli tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gören fuarın verilen milyonlarca dolarlık sipariş ile hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağladını belirten Ersözlü, “200’e yakın katılımcı firma 10 binden fazla modelini yine tek tip özel dekor stantlarda ilkbahar – yaz konseptinin en son trendlerini sergiledi. Yoğun tanıtım çalışmaları ile hazırlandığımız Junioshow Fuarı’nda TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları, Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonu ile BTSO’nun UR-GE projesi kapsamında; A.B.D., Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Çin, Danimarka, Fas, Gana, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Filistin, Finlandiya, Irak, İngiltere, İran, İsrail, italya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Nijerya, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Slovakya, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan’dan gelen 1.245 iş insanını ağırladık. Yurt içinden ise İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Manisa, Antalya ve Denizli başta olmak üzere 49 ilden gelen sektör temsilcileri fuarı ziyaret etti. Fuar süresince kurulan iş bağlantıları sektörün üretimine, rekabetine ve ihracatına büyük katkı sağladı” diye konuştu.

Bu yılın ikinci buluşması 10 – 13 Haziran 2020’de

Ersözlü, yılın ikinci Junioshow Fuarı’nın 10 – 13 Haziran 2020 tarihleri arasında “Sonbahar – Kış” konsepti ile ziyaretçileriyle buluşacağını belirterek, “Junioshow Fuarı için şimdiden hazırlıklara başladık. Yine dekor stantların yer alacağı fuar, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen firmaların katılımı ile gerçekleşecek” açıklamalarında bulundu.

“Yabancı alıcılar büyük ilgi gösterdi”

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, Junioshow Fuarı’nın sektörün yükselen ivmesine bir kez daha güç kattığını vurguladı. Sektörü tek çatı altında buluşturan fuara katılan firmaların özellikle yabancı alıcıların ilgisinden son derece memnun kaldığını ifade eden Yıldız, “Fuara kendi imkanlarıyla gelenleri de dahil ettiğimizde 2 bine yakın yabancının geldiğini görüyoruz. Yakın coğrafyamızda yaşanan sıkıntılara rağmen bu kadar yabancıyı fuara getirebilmek çok önemli bir başarıdır. Çok sayıda ihracat anlaşmasının yapıldığı fuar, sektörümüze 2020 yılı için ümit verdi” dedi.

Junio Fashion Show fuara renk kattı

Öte yandan fuara katılan firmaların özel olarak hazırladıkları yeni koleksiyonlarının sergilendiği ‘Junio Fashion Show’ etkinliği de fuara renk kattı. Firmaların 0-12 yaş grubu ilkbahar yaz koleksiyonlarının çocuk mankenler tarafından sergilendiği defileler, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.