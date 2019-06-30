Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörü “show”a hazır

30 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - 156 katılımcı firma ve 44 ülkeden gelen binlerce ziyaretçisi ile 2016 yılında startı verilen JUNIO SHOW Fuarı ilk organizasyondan buyana beş kıtadan oluşan 56 ülkeden 20 bini aşkın ziyaretçisi ile bebe çocuk konfeksiyonunda dünyada ilgi odağı haline geldi.

Bebe-Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa işbirliğiyle, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde Yılda iki kez düzenlenen Junio Show’un, bu yılki ikinci organizasyonunda katılımcı firmalar Sonbahar-Kış sezonu ürünlerini sergileyecekler.

3 Temmuz’da başlıyor

Firmaların ürünlerini sergileyeceği fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici Ve İşadamları Derneği Başkanı Ömer YILDIZ, JUNIO Show Fuarının 3 Temmuzda başlayacağını söyledi.

Junio Show modayı belirleyecek

Fuarda firmaların Sonbahar-Kış koleksiyonlarını sergileyeceklerini hatırlatan BEKSİAD Başkanı Yıldız, “Fuarımız yine dolu dolu geçecek. Bunun izlenimlerini aylar öncesinden talepleri toplarken almış idik. Bu durum bize gösteriyor ki fuara olan ilgi ve güven gitgide artıyor. Bu gelişme önemli bir başarıdır. Bu başarıysa bizim, sektörümüz başarısıdır. Birlikte hareket ederek 7’ncisini gerçekleştirecek olduğumuz JUNIO SHOW Fuarı yine modayı belirleyecek ve önemli ticari işbirliklerine kapı aralayacağını umut ediyoruz” dedi.

22 bin metrekare alan içerisinde 130’u aşkın katılımcı firmanın toplam 4 salonda son bahar kış kreasyonlarının sergileneceği fuar, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 3- 6 Temmuz günleri arasında gerçekleşecek. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek JUNIO SHOW Fuarına 64 ülkeden binlerce ziyaretçi davet edildi.