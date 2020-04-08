Bebeciler faizsiz kredi desteği istiyor

08 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOBB ve BTSO’ya yönelik olarak BEKSİAD’dan yapılan çağrıda, KOBİ durumundaki üyeleri için “Zorlu geçeceği açık olan önümüzdeki 3 aylık sürede, KOBİ'ler için faizsiz bir kredi desteğine dönük adımların da atılması gerektiğini tüm KOBİ’ler adına kamuoyuyla paylaşmak isteriz” ifadelerine yer verildi. Vişne Ticaret Bölgesi’nde faaliyette bulunan yüzlerce firmanın üyesi olduğu BEKSİAD Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Geçirmekte olduğumuz bu zor zamanlarda üretim ve istihdamın korunması adına, bizler de sektör olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyor ve Hükümetimiz tarafından ekonomimizin ayakta kalabilmesi için sağlanan teşviklere destek veriyoruz” denildi. Zorlu geçeceği öngörülen önümüzdeki 3 aylık sürede KOBİ'ler için faizsiz bir kredi desteğine ihtiyaç olduğunun altının çizildiği açıklamada, “Halihazırda kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan personellerin maaş ödemeleri, mevcut çek ödemeleri, kira ödemeleri ile hammadde ve malzeme temini yapabilmek için ilk 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli, faizsiz finansman desteği talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.