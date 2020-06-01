Bebecileri buluşturan Junio Show iptal edildi

01 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - BEKSİAD-BTSO-TÜYAP iş birliği ile 8-11 Temmuz’da düzenlenmesi planlanan bu yılın ikinci Junio Show Fuarı iptal edildi.

BEKSİAD’dan yapılan açıklamada, “Sonbahar-kış konsepti ile ziyaretçileriyle buluşması hedeflenen fuarımız yurt dışı uçuşların henüz tam olarak başlamaması ve belirsizlik ile hedef pazar ülkelerde pandemi sürecinin devam ediyor olması nedeniyle iptal edilmiştir.” denildi.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da, “Junio Show Fuarı sektörümüz için beklenen takip edilen bir organizasyon oldu. Bu senenin ilk fuarını Ocak ayında başarıyla gerçekleştirmiştik. Ancak koronavirüs diğer pek çok organizasyonda olduğu gibi bizim fuarımızı da etkiledi. Çünkü firmalar Mart ayın ortasından itibaren faaliyetlerini belli bir oranda azalttıkları için yeni model ve hedef pazar ülkelere yönelik hazırlıklarını yapamadılar. Başta üyelerimiz ve sektör temsilcileri olmak üzere Fuarı birlikte düzenlediğimiz BTSO ve TÜYAP ile de görüşmek suretiyle böyle bir karar aldık. Artık 2021 yılı Ocak ayında düzenlenecek fuarımızda buluşmak üzere diyoruz.” şeklinde konuştu.