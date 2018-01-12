BEBKA desteğiyle 7 yılda 285 proje başarıyla tamamlandı

12 Ocak 2018

Gülay SOYDAN PEHLEVAN

BURSA- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na (BEBKA), Mali Destek Programları kapsamında son 7 yılda 1160 proje başvurusu yapılırken, bunun 285’i başarıyla tamamlandı. Şu an 9’u devam eden olmak üzere toplam 294 proje destekleniyor. Aynı süreçte istihdama katkı ise 2 bin 134’e ulaştı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, 2010-2017 Mali Destek Programları kapsamında 7 yılda 16 başlıkta destek programları düzenlendiğini belirterek, “Yaklaşık 3 bin 750 kişiye proje yazma eğitimi verilirken, 7 bin 535 kişiye de bilgilendirme yapıldı. Bu süreçte 1160 proje başvurusu olurken, bunun 285’i başarıyla tamamlandı. Şu an 9’u devam eden olmak üzere toplam 294 desteklenen projemiz var. Aynı süreçte toplam 2 bin 134 yeni istihdam da sağlandı” dedi. BEBKA olarak önceliklerinin başında sektörlerde teknik altyapı, kurumsal kapasite ve üretim teknolojisinin geliştirilmesi olduğunun altını çizen Gerim, “İthalat bağımlılığını azaltıcı ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi ile markalaşmanın sağlanması önceliklerimiz arasında” vurgusu yaptı.

Potansiyel sektörlerde katma değer hedefleniyor

2018 yılı Mali Destek Programları hakkında da ayrıntılı bilgi veren Gerim, Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması, Endüstriyel Simbiyoz ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma alanlarında toplan 16 milyon TL hibe verilecek olan proje teklif çağrısı için projelerin son başvuru tarihinin 22 Mart olduğunu söyledi. Gerim, toplam 8 milyon TL bütçeli Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması programının amacının bölgede ön planda yer alan ve büyük gelişme potansiyeline sahip havacılık, savunma sanayi, raylı sistemler, teknik tekstil, kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve katma değerin artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması olduğunu bildirdi. Gerim, “3 milyon TL bütçeli Endüstriyel Simbiyoz programının amacı da bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanımı çerçevesinde bir araya getirmek, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri de sağlamaktır. Son olarak da toplam 5 milyon TL bütçeye sahip Kırsalda Ekonomik Kalkınma programının amacıysa; Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetlerle ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanmasıdır” şeklinde konuştu.

“Öncelikli alanlar doğru tespit ediliyor”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran da, BEBKA desteklerinde öncelikli alanların doğru bir şekilde tespit edildiğini ifade ederek, “Özellikle uzay, havacılık ve savunma sanayii, raylı sistemler, teknik tekstil, kompozit gibi sektörlere verilen destekler ileri teknoloji ve katma değeri yüksek ürünler noktasında çok önemli” dedi.