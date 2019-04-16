BEBKA, mesleki eğitim ve girişimciliği destekleyecek

16 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi’ ve ‘Girişimcilik’ alanlarında toplam 27 milyon TL hibe verilecek olan 2019 Yılı Mali Destek Programları’nın tanıtım toplantısı Bursa’da yapıldı. Açılışta konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, bölgede imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Gerim, “Program ile bölge imalat sanayindeki iş gücü piyasası ile mesleki eğitim kurumları arasında eşgüdümün sağlanması yoluyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, nitelikli beşeri sermaye yapısının oluşturulması ve kurumlar arası iş birliği kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Girişimcilik Mali Destek Programı ile de Bölgemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile bölgenin rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyoruz” dedi.

İŞKUR tarafından yayınlanan 2017 yılı TR41 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre bölgede açık iş oranının yüzde 27,4 iken, Türkiye genelinde yüzde 17,7 olduğunu belirten İsmail Gerim, işverenlerin yüzde 70,1’inin ilgili meslekte yeterli beceriye/niteliğe sahip eleman bulamamasından dolayı çalışan temininde güçlükle karşılaştıklarını söyledi.

Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasının, güçlü bir ekosistem oluşturmanın temeli olduğuna işaret eden Gerim, “Son başvuru tarihi 16 Haziran olan programlara Bursa’da faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ilgiyi göstermesini ve bu kaynağın ilimizde yeni kazanımlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Teknik ve mesleki okullarda 56 bin öğrenci okuyor

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de, nitelikli işgücünün önemine dikkat çekti. Dülger, “Nitelikli işgücü yetiştirmek bir zorunluluktur. İlimizde mesleki ve teknik orta öğrenim veren 100 okula 45 farklı alanda eğitim verilmekte, 5 bin 131 öğretmenimiz görev yapmakta, 56 bin 228 öğrenci eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Bu veriler Bursa’daki öğrencilerimizin yüzde 50’sinin meslek liselerinde okuduğunu göstermektedir ve bu oran Avrupa ortalamasına yakın bir düzeydedir. BEBKA’nın bu desteği bizim için çok önemlidir, bu imkanı okullarımız ile birlikte en iyi şekilde değerlendireceğimizden kimsenin endişesi olmasın” değerlendirmesini yaptı.

Bu güne kadar 19 başlıkta destek verildi

Programda konuşan Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canbolat ise BEBKA tarafından yürütülen mali destek faaliyetleri kapsamında 2010-2018 yılları arasında turizm, sanayi, çevre, kırsal kalkınma konuları başta olmak üzere 19 ayrı başlıkta destek verildiğini hatırlattı.



Vali Canbolat şunları söyledi, “Bölge genelinde, Mali Destek Programları kapsamında 324 proje, teknik destek programları kapsamında 363 eğitim, fizibilite destek programları kapsamında 52 fizibilite çalışması ve ayrıca 4 güdümlü proje desteği aldı. Eş finansman ile birlikte toplam 213 milyon TL’lik yatırım bölgemizde hayata geçirilmiştir. Bursa özelinde baktığımızda ise, kuruluşundan bugüne kadar Proje Teklif Çağrıları kapsamında 150 projeye toplam 75 milyon TL, 21 adet fizibilite çalışmasına toplam 958 bin TL, teknik destek kapsamında ise 197 projeye toplam 1,8 milyon TL destek verildi. 2018 yılında başarılı bulunan 24 teknik destek projesi ve 12 proje uygulaması ise devam etmektedir. Bildiğiniz üzere, BEBKA’nın Güdümlü Proje Desteği kapsamında kurulan Bursa Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi (BUTEKOM) Bursa’nın teknik tekstil alanında önemli bir alana hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca yine bir güdümlü proje olan İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’nin de çalışmaları devam etmektedir.”

Toplamda 27 milyon TL’lik hibe

Vali Yakup Canbolat, 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 17 milyonu mesleki eğitim geliştirilmesi, 10 milyonu da girişimcilik mali destek programlarına olmak üzere toplamda 27 milyon TL’lik hibenin verileceğini açıkladı.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından BEBKA Program Yönetim Birim Başkanı Sabri Bayram ve İzleme Birim Başkanı Gürler Sunel tarafından programların detayları ve başvurular hakkında bilgiler verdi. Bayram ve Sunel açıklamalarında mali destek programlarına başvurular ile ilgili detayların www.bebka.org.tr adresi başta olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından da takip edilebileceğini dile getirdiler.