BEBKA, sanayinin ihtiyacı olan Ar-Ge altyapısını oluşturacak

12 Temmuz 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret ederek TR41 bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

İsmail Gerim, kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı hedeflediklerini vurgulayarak bu çerçevede proje finansman destekleri, eğitim ihtiyaçları, yatırım ve tanıtım imkanları açısından kalkınmaya yön verecek bir model oluşturduklarını söyledi. Bölgenin özellikle tekstil ve hazır giyim, otomotiv, gıda, makine, elektrikli teçhizat ve seramik sektörleri ile ön plana çıktığına işaret eden Gerim, bölgede sanayinin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge altyapısının oluşması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Gerim, başlattıkları Yükseköğretim İhtiyaç Analizi çalışması ile kentte Ar-Ge merkezlerini destekleyecek akademik ve sosyal altyapının kurulmasını, sanayi üniversite entegrasyonunun sağlanmasını ve özel üniversite yatırımcılarına yatırımların doğru yönlendirilmesi adına yol gösterilmesini hedeflediklerini aktardı.

BEBKA olarak girişimcilik ve mesleki eğitim konularını temel aldıklarına dikkat çeken İsmail Gerim, tamamlanan TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Belgesi çıktılarıyla hazırlanacak raporun ulusal ve bölgesel politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Gerim, özellikle sanayi üniversite entegrasyonu ve devletin sanayi vizyonu çerçevesinde ihtiyaç duyulacak üniversitelerin oluşturulması için de çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.