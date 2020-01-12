BEBKA, temiz üretim uygulamalarını yaygınlaştırıyor

12 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından daha önce Eskişehir’de ve Bilecik’te düzenlenen eğitim, son olarak Bursa’da, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

İşletmelerin çevre yöneticileri ile üretim sorumlularının katıldığı programın selamlama konuşmasını, BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş yaptı. Ulutaş konuşmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kalkınma ajansları 2020 yılı temasını “Kaynak Verimliliği” olarak belirlediğini, BEBKA’nın da bu konuda çalışmalara devam edeceği ve yıl boyunca çeşitli faaliyetler düzenleyeceğini belirtti.

Teorik ve uygulamalı olarak 2 gün boyunca süren eğitim programında; bölgedeki üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla, çevre dostu üretime geçiş konuları ele alındı. ‘Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim’, ‘Temiz Üretim Denetimi Vaka Çalışması’ gibi teorik ve teknik sunumların ardından, temiz üretim eğitimi kapsamında katılımcılar uygulama yapılacak tesisi ziyaret ederek prosesler hakkında bilgi aldı, temiz üretim etütlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrendi.