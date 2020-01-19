BEBKA turizmin paydaşlarını buluşturdu

19 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - "Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi" çalışmasında, turizmin önemli paydaşları olan turizm seyahat acentaları ve rehberler, otel ve restoran yetkilileri, tarih, kültür ve sağlık turizmi ile termal turizm temsilcileri ile dört ayrı odak grup toplantısı düzenleyen BEBKA, odak grup toplantılarını pazarlama ve PR, Tarihi Çarşı Pazarlar ve AVM’ler ile Eko-turizm temsilcileriyle sürdürdü. Odak grup toplantısında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Bursa’nın turizmden aldığı payı daha da yukarı taşımak istiyoruz. Artık şehirlerin markalaştığını ve yarıştığını biliyoruz. Bunu başarabilmek için tüm paydaşların katılımı çok önemli. Bu yüzden, turizmin önemli paydaşlarıyla odak grup toplantıları düzenliyoruz. Bunun yanı sıra, karar verici mercide olanlarla, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, geçmiş dönem milletvekilleriyle de birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların Bursa için bir fayda üretmesini bekliyoruz. Verilen katkılardan dolayı tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi Odak Grup Toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı ve Bursa Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Ahmet Bayhan da, “Bursa turizmde nerede, turizmle alakalı nasıl yol almalı, bu konudaki güçlü ve zayıf yönleri nelerdir, sürdürülebilir projelerle Bursa turizmi hangi noktaya gelebilir ve hangi odak noktalarına yönelmelidir üzerine bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.