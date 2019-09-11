BEBKA yönetim kurulu Bursa’da toplandı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Eylül ayı Yönetim Kurulu toplantısı Bursa’nın İznik ilçesinde gerçekleştirildi.
BURSA (DÜNYA) - BEBKA’nın Eylül ayı Yönetim Kurulu toplantısına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.
Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Özdemir Çakacak başkanlığındaki toplantıda gündem maddelerini ele alan BEBKA Yönetim Kurulu, 2019 yılı Mali Destek Programları kapsamında başarılı bulunan projeler, 2019 yılı Fizibilite Desteği kapsamında başarılı bulunan fizibilite teklifi, Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi çalışması ile Marmara Urban Forum etkinliğine katılım sağlanması konularını değerlendirdi.
BEBKA Yönetim Kurulu üyeleri toplantı öncesinde Ayasofya Camii başta olmak üzere İznik’in tarihi ve turistik yerlerinde incelemelerde bulundular.