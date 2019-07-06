BEBKA’dan firmalara Ar-Ge turları

06 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Sektörel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik konuların da ele alındığı çalışma ziyaretinde bölgede yer alan ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan 20 firmanın temsilcisi katıldı.

Çalışma ziyareti kapsamında ilk olarak TÜBİTAK MAM tarafından tanıtım filmi sunuldu ve sonrasında yetkililer tarafından merkez bünyesinde faaliyet gösteren enstitüler hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Daha sonra TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ürünlerin sergilendiği alan ziyaret edilip ürünler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Heyetin temaslarında son olarak TÜBİTAK MAM bünyesinde bulunan Malzeme, Kimya Teknolojileri ve Enerji Enstitüleri ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde enstitülerin sunduğu test, analiz, doğrulama için laboratuvar altyapıları hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı ve olası Ar-Ge işbirliği imkanları değerlendirildi.

BEBKA tarafından ilki gerçekleştirilen “Ar-Ge Turları - TÜBİTAK MAM Çalışma Ziyareti”nin ikincisinin Eylül ayı içerisinde yapılması planlanıyor.