BEBKA’dan üniversite ihtiyaç analizi çalıştayı

13 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Merinos AKKM’de gerçekleştirilen çalıştaya BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi danışmanı Ankara OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri ile yerel yönetimlerin temsilcileri ve Bursa’nın eğitim alanındaki önemli paydaşları katıldı.

“Bu çalışma Türkiye’ye örnek olacaktır”

Çalıştayın açılışında konuşan OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, “Türkiye’de üniversiteler kurulurken bu tarz çalışmalar düzenleniyor, ancak bu çalışmalar genellikle üniversiteyi kuracak heyet tarafından kendi içlerinde yapılıyor. Fakat burada ilk defa, bir kalkınma ajansı, güzel bir inisiyatif alarak bölgenin kalkınmasına faydalı olacak şekilde, ‘Nasıl bir üniversite kurulmalıdır?’ çalışması gerçekleştiriyor. Doğru yapılan bu tür çalışmaların Türkiye açısından önemli bir örnek olacaktır. Bu vizyoner projeyi ortaya koyan BEBKA Genel Sekreteri başta olmak üzere, bu çalışmayı düzenleyen tüm çalışanları tebrik ediyorum” dedi.

Çok sayıda paydaşın katılımıyla, bu tarz bir çalıştayı düzenlemenin önemine dikkat Prof. Dr. Yülek, “Burada amaç sizlerin değerli görüşlerini almak ve aynı zamanda bir farkındalık yaratmak. Bu çalışmanın yönteminin içindeki önemli bir aşamadayız. Bu yüzden tüm katılımcılarımızın kendi görüşlerini, aklını ve tecrübelerini paylaşacağını arzuluyoruz. Umarız ki verimli bir çalıştay geçiririz ve ortaya çıkan çalışmanın hem Bursa’ya hem de Türkiye’ye faydalı olur” diye konuştu.

“Klasik üretim süreçlerinin değiştiği bir çağda yaşıyoruz”

Ardından konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise, “Birlik beraberlik içerisinde olabilir, fikirlerimizi, görüşlerimizi ve düşüncelerimizi daha üst perspektife taşıyabilirsek ülkemiz ve şehrimizin için çok daha güzel işlere imza atabiliriz. Vizyon sahibi olabilmemiz için, olaya biraz daha dışarıdan bakabilmeniz gerekiyor. İçeriden bakış açınızla, dışarıdan baktığınız bakış açısı çok farklı oluyor. Çalışmamızın amacı da bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak, faydalı bir iş ortaya koymak. Bu yüzden tüm katılımcılarımızın düşüncelerini, bilgilerini ve tecrübelerini çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Gelişmek için çağın gerekliliklerine ayak uydurmanın mecburiyetine dikkat çeken Gerim, sözlerini şöyle noktaladı; “Bilgi akışının çok hızlı olduğu, klasik üretim süreçlerinin değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Yeni bir nesil geliyor ve önlerinde büyük fırsatlar var. Tüm bunların farkında olarak adımlar atmalıyız. Bursa coğrafyası, ulaşılabilirlik ve yaşanılabilirlik noktalarında önemli fırsatlar barındırıyor. Bu potansiyeli hem nitelikli akademisyenlerin, hem de uluslararası öğrencileri şehrimize ve ülkemize kazandırmak için kullanabiliriz. Bu gelişmelerin Türkiye’nin üretim merkezi olan Bursa sanayisine de önemli kazanımlar sağlayacaktır.”

Açılış konuşmalarının ardından, 2 oturumla gerçekleştirilen çalıştayda uzmanlar katılımcılara “Bursa İli Yükseköğretim Stratejisi: Üniversite İhtiyaç Analizi Projesi” çalışmasına dair bilgilendirmelerde bulunarak, katılımcıların görüş ve önerileri topladı. Çalıştayın ikinci oturumunda ise katılımcılar öncelik ve temalara göre odak gruplarına ayrıldı ve grup çalışmaları gerçekleştirdi.