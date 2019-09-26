BEBKA’nın 2019 yılı teknik destek programı açıklandı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, 2 Nisan’da ilan edilen ve toplam bütçesi 1.200.000 TL olan 2019 Yılı Teknik Destek Programına Temmuz-Ağustos aylarında sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemlerinin sona erdiği bildirildi.
BURSA (DÜNYA) - BEBKA tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, 2019 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos döneminde yapılan 26 başvurudan 11 adet teknik destek talebi başarılı bulundu.
Program kapsamında, proje başına 50 bin TL’ye kadar destek sağlanacağı, başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen teknik desteğin ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacağı belirtildi.
2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında bu dönemde destek almaya hak kazanan projelerin listesine www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabilir. 2019 Yılı Teknik Destek Programı başvuru sürecinin dördüncü ve son aşaması Eylül-Ekim döneminde devam ederek 31 Ekim 2019 tarihinde sona erecektir.