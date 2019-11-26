BEBKA’nın destek değerlendirmeleri tamamlandı

26 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - BEBKA tarafından 18 Mart 2019 tarihinde ilan edilen ve 31 Ekim 2019 tarihinde sona eren 1 milyon 500 bin TL toplam bütçeli 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programının başvuru ve değerlendirme dönemi sona erdi. Programa Ekim ayı içerisinde sunulan fizibilite tekliflerinden altısı başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Bu sonuçlarla program kapsamında toplam 2019 yılında 9 (dokuz) adet fizibilite teklifi desteklenmiş olacak.

BEBKA’nın 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Osmaneli Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sunulan “Osmaneli İlçesinde Köylerarası Ortaklaşa Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Tüketimi”, İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası tarafından sunulan “İnegöl Küçük KOBİ Üretim ve Depolama Alanı Fizibilitesi”, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan “Bursa Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi Fizibilitesi” ve “Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanının Medikal-Termal Turizm Potansiyeli Fizibilitesi”, Eskişehir Ticaret Borsası tarafından sunulan “ETB Et Kombinası (Mezbaha) Yatırım Projesi Fizibilitesi” ile Sakaryabaşı Sulama Birliği Başkanlığı tarafından sunulan “Sakaryabaşı Sulama Birliği Açık Kanal Sulama Sistemi Modernizasyonu Fizibilitesi” teklifleri destek almaya hak kazandı.

BEBKA daha önce aynı program kapsamında Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan “Eskişehir Mesleki Eğitim Merkezi”, İnegöl Belediyesi tarafından sunulan “Boğazköy Rekreasyon ve Sosyal Yaşam Merkezi”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından sunulan “Medikal Simülasyon Eğitim Merkezi Fizibilite Raporu Hazırlanması” fizibilite tekliflerini desteklemişti.

BEBKA’dan fizibilite desteği almaya hak kazanan tekliflerle; Bursa’da iş birliğini teşvik edecek şekilde sürdürülebilir girişimci ve yatırımcı ekosisteminin yaratılması ile termal alanlarının turizm sektörüne kazandırılması; İnegöl ilçesindeki doğal güzelliklerinin dinlenme ve eğlence alanıyla tanıtım ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi ile sanayide verimli üretime yönelik üretim ve depolama alanlarının oluşturulması; Eskişehir'de iş piyasalarının talep ettiği niteliklere sahip insan kaynağının yerel ekonomiye mesleki eğitim merkezi ile kazandırılması ile Eskişehir ve bölgesinin et ihtiyacının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde karşılanması; Sakaryabaşı bölgesindeki sulanabilir alanların daha verimli şekilde sulanabilir hale getirilmesi ile kaynakların korunmasının sağlanması; Bilecik ve bölgesinde sağlık uygulamalarında farklı bir bakış açısıyla simülasyona dayalı yöntemlerin ele alınması; Bilecik Osmaneli ilçesinde ve bölgede kırsala yönelik uygulamalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve kullanımının teşvik edilmesi konularında fizibilite çalışmaları gerçekleştirilecek.

BEBKA tarafından yürütülen ve 18 Mart 2019 tarihinde ilan edilen 1 milyon 200 bin TL toplam bütçeli Teknik Destek Programına Eylül-Ekim aylarında sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemlerinin sona erdi. Bu dönemde yapılan toplam 34 başvurudan biri yedek olmak üzere toplam 16 teknik destek başvurusu başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Teknik destek programına 2019 yılı içerisinde yapılan toplam 107 başvurudan Bursa’dan 25, Eskişehir’den 18 ve Bilecik’ten ise 8 olmak üzere toplam 51 adet başvuru başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

2019 Yılı Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programları ile ilgili açıklama yapan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, 2019 Yılı Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programlarının 31 Ekim 2019 tarihi itibariyle kapandığını, Ajans’ın görev alanına giren Bursa Eskişehir ve Bilecik illerinde sürdürülebilir kalkınmaya öncülük edilerek ulusal kalkınma vizyonuna katkı sağlayacak çalışmaların önümüzdeki dönemde de desteklenmeye devam edileceğini söyledi.