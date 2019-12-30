30 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, kamu bankalarının sıfır konutlara verilecek kredilerdeki faizin yüzde 0,79’a indirileceğini açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sektörün içinde bulunduğu duruma dikkat çeken İMSİAD Başkanı Andıç, “Geçtiğimiz dönem içerisinde faiz oranları ikinci el konut alımlarını da içerecek şekilde yüzde 1’in altına inmişti. Bu gelişme, ikinci el konut alımını da içerdiği için sektörde bir hareketliliğe vesile olduysa da, satışlarda sınırlı bir kıpırdanma yaşandı. Bunun artarak devamını sağlayabilmek için, 1 Ocak itibarıyla konut kredi faiz oranlarındaki 0,79 müjdesi ise, ev hayali kuran yurttaşlarımız için bulunmaz bir fırsat sunacaktır. Çünkü bu kararla birlikte bitmiş dairelerin hızla tükenmesini ve önümüzdeki yıl arz eksikliği yaşanmasını bekliyoruz” dedi.

Önümüzdeki bir iki yılda fiyatların bugüne kıyasla en az yüzde 50 artış kaydedeceğini belirten Andıç, “Bu yüzden, faizlerin ve konut fiyatlarının düşük olduğu bu ortamı, ev almayı düşünenlerin kaçırmayacaklarına inanıyorum. Çünkü, faizler düşüp fiyatlar henüz artmamışken, şuan bekle-gör zamanı geçti, artık konut alma zamanı. Ayrıca kamu bankalarının 0,79 düzenlemesinin sıfır konut alımında geçerli olması, inşaat sektöründe arzu edilen canlanmanın ancak sıfır konut alımının teşvik edilmesiyle sağlanabileceği şeklindeki piyasa beklentimizi de karşılaması bakımından ayrıca takdire şayandır. İnşaat sektörünün ülke ekonomisi açısından ne denli önemli olduğu, artık taraflı tarafsız herkes tarafından bilinir vaziyette. Bu denli önemli bir sektör için atılacak olan bu gibi adım ve kararlar, ülkemiz adına büyük önem arz ediyor. Bu noktada Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın açıklamalarını mutlulukla karşılıyoruz. Gelişmelerin yakından takip edeceğiz. Biz de sektör temsilcileri olarak üzerimize düşeni yapacağız. 2019’u, olumlu bir haberle kapatıyorken, 2020’ye de umutla başlayacağız inşallah” değerlendirmesini yaptı.