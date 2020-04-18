BEKSİAD, iş yeri sahiplerine çağrıda bulundu
Salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olan bebe giyim ve konfeksiyon sektörü de bu sıkıntılı dönemi en az hasarla atlatmak için adımlar atıyor. BEKSİAD Yönetim Kurulu, bu dönemde işyeri ve mülk sahibi ile kiracıları ortak dayanışma davet ederek, “Gelin İyi Bir İş Yapalım” çağrısında bulundu.
BURSA (DÜNYA) - Bebe giyim ve konfeksiyon sektörünün kalbinin attığı Vişne Ticaret Bölgesi’nde birçok firma salgın nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatırken, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), salgın sürecinde firmaların zarar görmemesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Vişne Ticaret Bölgesi’nde faaliyet gösteren esnafı ve iş yeri sahiplerini dayanışmaya davet eden BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, salgın sürecini birlik ve beraberlikle atlatacaklarına inandıklarını söyledi.
BEKSİAD’ın başlattığı çağrı hakkında konuşan Başkan Yıldız, “İstihdam ve ihracatı ağırlıklı bir sektörüz. Fakat şu anki salgın en çok bizim işlerimizi etkiledi. Sezonun tam ortasında bu salgın süreci başladı. Mağazalarımızı açamıyor, fabrikalarımızı çalıştıramıyoruz. Ellerimizdeki ürünlerimizi, siparişlerimizi gönderemiyoruz. Dolayısıyla bu zorlu günlerde istihdamın korunması ve sektörümüzün güçlü kalması adına, bölgemizdeki mülk sahiplerinden bir hoş görü, iyi niyet ve güzel iş yapmak adına böyle bir çağrıda bulunduk. Bu krizi hep birlikte, yapıcı ve kimsenin mağdur olmayacağı şekilde geçireceğimize inanıyorum” dedi.