BEKSİAD, iş yeri sahiplerine çağrıda bulundu

18 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Bebe giyim ve konfeksiyon sektörünün kalbinin attığı Vişne Ticaret Bölgesi’nde birçok firma salgın nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatırken, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), salgın sürecinde firmaların zarar görmemesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Vişne Ticaret Bölgesi’nde faaliyet gösteren esnafı ve iş yeri sahiplerini dayanışmaya davet eden BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, salgın sürecini birlik ve beraberlikle atlatacaklarına inandıklarını söyledi.

BEKSİAD’ın başlattığı çağrı hakkında konuşan Başkan Yıldız, “İstihdam ve ihracatı ağırlıklı bir sektörüz. Fakat şu anki salgın en çok bizim işlerimizi etkiledi. Sezonun tam ortasında bu salgın süreci başladı. Mağazalarımızı açamıyor, fabrikalarımızı çalıştıramıyoruz. Ellerimizdeki ürünlerimizi, siparişlerimizi gönderemiyoruz. Dolayısıyla bu zorlu günlerde istihdamın korunması ve sektörümüzün güçlü kalması adına, bölgemizdeki mülk sahiplerinden bir hoş görü, iyi niyet ve güzel iş yapmak adına böyle bir çağrıda bulunduk. Bu krizi hep birlikte, yapıcı ve kimsenin mağdur olmayacağı şekilde geçireceğimize inanıyorum” dedi.