BEKSİAD’da Ömer Yıldız güven tazeledi

17 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - BEKSİAD’ın 9. Olağan Genel Kurulu Almira Hotel’de gerçekleştirildi. Genel kurula; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş’un yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ve STK’ların temsilcileri ile BEKSİAD üyesi iş insanları ve davetliler katıldı.

Genel kurul öncesi, bir selamlama konuşması yapan Ömer Yıldız, iki yıllık süre zarfında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yönetimde bulundukları iki yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yıldız, “Çalışmalarımızda bize destek olan üyelerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sektörümüzün işgücü niteliğinin artırılması ve eğitime yönelik çalışmalar, önceliğimiz oldu. Bunlara birkaç örnek verebiliriz. Necatibey okulumuzla yaptığımız protokol bunlardan sadece bir tanesi. Burada sınıf açılmasını sağladık ve iki yıldır öğrencilerimiz bu sınıflarda eğitim görüyor. Uludağ Üniversitesi’yle de işbirliğimizi artırdık. MYO’da bir bölüm açtık. BEKSİAD Akademi de eğitime verdiğimiz önemin göstergelerinden bir tanesi. Ur-Ge projelerimiz ise başlı başına sektöre farklı bir ivme kazandıran konudur. Bu gibi birçok ilke imza atmanın mutluluğuyla, bugün 9’ncu genel kurulumuz vesilesiyle karşınızdayız” diye konuştu.

180 üyenin oy kullandığı seçimde; 1 geçersiz oy çıkarken, Ömer Yıldız 125, Yusuf Seyfullahoğlu da 54 oy aldı. Bu sonuçlara göre mevcut Başkan BEKSİAD’da Ömer Yıldız güven tazelemiş oldu.Ömer Yıldız başkanlığında BEKSİAD’da oluşan yeni yönetimde Faruk Yılmaz, Sedat Şengül, Mehmet Raif Uzunboy, Mustafa Yılmaz, Kaşif Kaşifoğlu, Ali Azizoğlu, Ömer Faruk Çevik, Mehmet Bayezit, Fırat Kalkan, Servet Yılmaz, Fatih Ersin yer aldı.