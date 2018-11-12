BEKSİAD’ın İyilik TIR’ı yola çıktı

12 Kasım 2018

BURSA - ‘Çocuklar üşümesin’ anlayışıyla gerçekleştirilen kampanyayla toplanan giyim malzemeleri BEKSİAD Dernek Binası’nın önünden İHH’nın 711. TIR’ıyla, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Törene İHH Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, MUSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses, BEKSİAD Başkan Yardımcısı Adem Çolak, BEKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda hayırsever katıldı.

BEKSİAD ile gerçekleştirilen yardım kampanyasının sonuçlarından memnun olduklarını ifade eden İHH Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, gelecekte bu çalışmaların devam etmesini dilediğini belirtti. Kaptan, “Bu giyecekler savaş mağduru Suriyeli çocuklar için çok önemli. Onların yüzünü güldürecek her türlü yardımı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. BEKSİAD üyelerine destekleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.