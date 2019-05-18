BEKSİAD’ın yardımları yüzleri güldürecek

18 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - BEKSİAD ve İHH Bursa Şubesi işbirliğiyle düzenlenen yardım kampanyası kapsamında toplanan kıyafetler; Suriye’deki kamplarda bulunan kimsesiz, yoksul, ve yetimlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bir TIR dolusu kıyafeti ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hareket eden TIR’ı BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, İHH Bursa Şubesi İdari İşler Müdürü Mustafa İrgül’ün yanı sıra iki kurumum yetkilileri uğurladı.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, “İçerisinde bölge sanayicilerimizin, esnafımızın ve BEKSİAD’ımızın üyelerinin bağışladığı kıyafetler, giysiler mevcut bulunuyor. Bu kıyafetler, birkaç gün içerisinde Suriye’deki kamplarda bulunan kimsesiz, yoksul ve yetimlere ulaşacak. Kampanyaya, bu sosyal konulara hassasiyetle yaklaşan, yaraları bir nebze de olsa sarma gayretinde olan tüm dostlarımıza, sektör temsilcilerimize teşekkür ederim. Ramazan Bayramı vesilesiyle böyle bir kampanyaya imza atmaktan ve oradaki kardeşlerimizin ve evlatlarımızın yüzlerini bir nebze de olsa güldürebilecek isek, ne mutlu bize. Amacımız bayramda çocuklarımızın yüzü gülsün. Bu yardım kampanyalarımızın devamı önümüzdeki günlerde ve aylarda da devam edecek” diye konuştu.