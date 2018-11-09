Belediyeden sorunlara ‘yıldırım’ çözüm

09 Kasım 2018

BURSA- İlçe sakinlerinin sorunlarına yönelik çözüm odaklı projeler geliştiren Yıldırım Belediyesi, oluşturduğu Yıldırım Çözüm Merkezi ile ilçe sakinlerinin talep, istek ve şikayetlerini yerinde inceleyerek kısa sürede problemin ortadan kalkmasını sağlıyor. Yıldırım Çözüm Merkezi’nde, ilçe sakinleri tarafından ilk müracaat, çağrı merkezi, sosyal medya, saha araştırma ekibi ve dış kurumlar aracılığı ile belediyeye ulaşan dilekçelerin, yönetim belge sistemindeki konular çerçevesinde müdürlüklere iletilmesi ve sistem üzerindeki dilekçeleri günlük olarak taranıyor. Vatandaşlardan gelen ve acil olarak yerine getirilmesi gereken sorunların hızla tespiti adına kısa süre içerisinde mobil hizmet aracı ekibi talebi yerinde inceleniyor. Tespit edilen sorun, ilgili müdürlüğe aktarılarak çözüme ulaşması noktasında talep olumlu ya da olumsuz tamamlanana kadar takibi gerçekleştiriliyor. Sorun hakkında telefonla vatandaşlara tekrar ulaşılarak geri bildirim sağlanıyor. Bu noktada talep gerçekleşti ise ilçe sakinlerine bilgi veriliyor, gerçekleşmedi ise de bunun gerekçeleri Yıldırımlılara aktarılıyor. Kurum içi performansların da ölçüldüğü sistem sayesinde eksik kalan noktaların tamamlanması sağlanıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım’da insanlarımıza en kaliteli, en hızlı, en nitelikli hizmeti sunacak bir sistem geliştirdik. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz Yıldırım Çözüm Merkezi ile hemşehrilerimizin talep, istek ve şikayetlerine karşı duyarlı bir belediye olma adına geliştirmiş olduğumuz sisteme sahibiz. Mobil araçlarımızla hemşehrilerimizin talebi üzerine kendilerini ziyaret ederek talebi yerinde inceliyor, ilgili birimlerimize konuyu aktararak sorunun çözümü noktasında işlemin takibini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Çözüm Merkezi ile hem vatandaşların memnuniyetini ölçerken hem de kurum içindeki performansın belirlenerek özeleştiri yapılabildiğini hatırlatan Başkan Edebali, “Hem kendi performansımızı, hem ilgili birim personelinin performansını ve vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini ölçebilen, kendi özeleştirimizi yapabilen bir sistem geliştirdik. Katılımcı belediyeciliği yerel yönetimin ana parametrelerinden biri olarak görüyoruz. Rutin hizmetlerin yanında Çözüm Merkezi ile dinamik bir biçimde vatandaşlarımızın sosyal, kültürel, fiziki hizmetler ile ilgili ihtiyaçlarına, taleplerine anında çözüm getiren, hemşehrilerimizle ciddi bir etkileşim içerisinde olarak ilçemizi yöneten bir belediyeyiz” değerlendirmesini yaptı.