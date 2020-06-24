Belediyelere, ‘çöpe giden tarımsal ürünleri dönüştürün’ önerisi

24 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

SFT Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Gündüz, Antalya, İzmir, Adana, Mersin, Aydın, Samsun, Bursa gibi illerin büyükşehir belediye başkanlarına gönderdiği mektupta, çiftçilerin para kazanamadığı ve çöpe dökmek zorunda kaldığı ürünleri satın alarak sanayi ürününe dönüştürmeleri önerisinde bulundu.

Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten ülke özelliğini kaybettiğini ve tarım ürünlerinde ‘net ithalatçı ülke’ haline geldiğini ifade eden Gündüz, hem üretim hem de bu ürünleri üreten çiftçi sayısının azaldığına dikkat çekti. Para kazanamayan çiftçinin ürünlerini ya toplamadığını ya da derelere, çöplere attığını vurgulayan Gündüz, belediye başkanlarına gönderdiği mektubunda şunları kaydetti: “Çöpe giden tarımsal ürünleri ekonomiye kazandırmanın yolları var. Çiftçiler ürettikleri ürünleri hallerde, marketlerde, pazar yerlerinde veya ihracatçılara satsın. Fiyatların çok düşük, üretimin çok olduğu dönemlerde çiftçinin ürünü çöpe gitmesin. Büyükşehir belediyeleri, çiftçilerin satamadığı, para etmeyen ürünlerini alacak ve bu ürünleri katma değeri yüksek sanayi ürününe dönüştürecek. Patlıcan, biber, salatalık, domates, kavun, karpuz, elma, armut, kayısı, şeftali, elma vs. ürünleri kurutma, toz yapma (toz biber veya pul biber gibi), marmelat, suyunu çıkarma, konserve, turşu, ,reçel, meyve suyu gibi katma değeri yüksek, raf ömrü uzun ürünlere dönüşecek.”

“Çerezlik kurutulmuş ürün pazarı büyüyor”

Avrupa’da son yıllarda kurutulmuş ürünlerin çerezlik olarak satıldığına dikkat çeken Gündüz, “Bu pazar hızla büyüyor. Bu tür ürünler bizim geleneksel alışkanlığımız. Alım için de ürününe göre taban veya tavan fiyat belirlenmesi gerekir. Bunun için belediyelerin, bir anonim şirket kurmaları yeterli olacak. Aslında, belediyelerin kooperatif kurması bu sistemde en iyi yöntem” dedi.

Belediyelerin kuracağı şirketin üreteceği ürünleri tek bir marka ile hem yurtdışına hem de yurtiçine satabileceğini ifade eden Gündüz, “Ülkemizde, bu sistemi uygulayabilecek büyükşehir statüsündeki illerin sayısı hiç de az değil. İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Aydın, Samsun, Bursa gibi illerimizdeki büyükşehir belediyeleri, bu sistemi kurabilecek insan kaynaklarına, üretim sahalarına ve teknolojik altyapıya sahip” diye konuştu. Bazı illerde meyve kurutmaya yönelik tesisler olsa da, bunların kombine bir sistem olmadığını söyleyen Gündüz, “Söz konusu tesisler o yöreye has birkaç kalem ürünle sınırlı. Çiftçiyi, üreticiyi örgütleyen, ürünlerini değerinde alan, alım garantisi veren bir sistem ancak kamu önderliğinde mümkün” dedi.