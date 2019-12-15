BEMO 20’nci yaşını kutladı

15 Aralık 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çelebi, bin 327 üye ile Bursa’da faaliyet gösterdiklerine vurgu yaptı. Gayrimenkul sektörünün 1.5 yıldır sıkıntılı bir süreç yaşadığına işaret eden Çelebi, üretiliş konutların tüketildiğini, ekonomide bir sıkıntı olmazsa sektörün üretime yöneleceğini, bunun da satışlarda kısmi bir gerilemeye neden olabileceğini savundu. 2020’den umutlu olduklarını belirten Erdal Çelebi, Türkiye’nin gayrimenkul değerinin her geçen gün arttığını söyledi. Doğru borçlanma ve doğru yatırımlarla sektörün ivme kazanacağını düşündüklerini belirten Çelebi, “Yabancılara konut satışlarında Bursa dördüncü sırada. Bu anlamda kente ilginin olduğunu söyleyebiliriz. Doğru projeler her zaman alıcı buluyor. Bursa’nın da doğru projelerle gerek kendi vatandaşlarına gerekse yurt dışından konut almak isteyenlere sağlayacağı avantajlar var” dedi.