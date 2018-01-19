‘Benim İşim Girişim’ yarışmasıyla 10 girişimci ekibe ödül

19 Ocak 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN), bölgede teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi adına imzaladıkları işbirliği protokolü kapsamında “Benim İşim Girişim” yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan 245 projeden 71’i ön elemeyi geçerek girişimcilik kampına katıldı. Kamptaki eğitimlerin ardından jüri karşısına geçen girişimci ekiplerden 10’u projelerini hayata geçirmek için toplam 80 bin TL’lik ödül kazandı. Ödül alan girişimci ekipler, “Sağlık Teknolojileri, Giyilebilir Teknolojiler, Yazılım ve Elektronik, Gıda Teknolojileri, Malzeme ve Oyun Tasarımı” alanlarında çalışacak.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan, “Yarışmamızı kazanan ekiplere, 5 ay boyunca yoğun bir tempoyla nitelikli eğitimler, rehberlik desteği, prototip oluşturma hizmeti ve pazarlama desteği verilecek. Ayrıca Sera Kuluçka Merkezi’nin tüm imkanlarından da ücretsiz faydalanabilecekler” dedi. Doğan, teknoloji tabanlı girişimciliğin önemli bir kariyer hedefi olabilmesi için 2018 yılında da Erciyes Teknopark olarak çalışmalarının devam edeceğini belirtti.