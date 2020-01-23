Berdan, Limak'ın projesi için Kuveyt'e sevkiyata başladı

23 Ocak 2020

Mehmet Nabi BATUK / Mersin



Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinin ayaklarını taşıyan 10 metrelik cıvatalarda imzası olan Berdan Cıvata, Türk müteahhitlik sektörünün en büyük ihalesini alan Limak Holding’in 4,5 milyar dolarlık Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesinde kullanılacak yüksek mukavemetli cıvatalarının ilk etap sevkiyatlarına başladı. İlk aşamada 30 TIR ile yaklaşık 1 milyon dolarlık sevkiyat yapacaklarını söyleyen Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, “Projede kullanılacak bağlantı elemanlarını temin edecek firmalardan biriyiz. Ürünlerimiz çelik bir yapıdan oluşan üst yapının çatı bağlantılarında kullanılacak. Yüksek mukavemete sahip cıvata, somun ve pul ürünlerimizi taşıyan araçlar etaplar halinde yola çıktı. Bir Türk firmasının bugüne kadar yurtdışından aldığı en yüksek bütçeli projede yer alıyoruz” dedi.



Hedef, dünyadaki tüm mega projelerde çözüm ortaklığı



Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesinin Türkiye’deki sanayicilerin kalitesini ve Berdan Cıvata’nın marka değerini gösterdiğini ifade eden Şemsi, Türkiye’ye yüksek miktarda döviz getirisi sağladıklarını ifade etti. Yurtiçinde de önemli projelerde yer aldıklarını ifade eden Şemsi, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne teslimatımız sürüyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı için de görüşme sürecindeyiz. Osmangazi Köprüsü’nün dört ayağını taşıyan cıvataları ürettik. Şimdi de 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayaklarını taşıyan bağlantı elemanlarını üretiyoruz. İlerleyen dönemde de küresel ölçekte hangi büyüklükte olursa olsun tüm mega projelerin bağlantı elemanları alanında çözüm ortağı olmak istiyoruz” diye konuştu.



Katar’da Dünya Kupası için inşa edilen statları ayakta tutacak



Katar’da 2022 yılında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için inşa çalışmaları süren spor tesislerine yönelik ürettikleri bağlantı elemanlarının sevkiyatlarının devam ettiğini belirten Hasan Şemsi, “Katar’da 8 ila 10 bin kişilik stayumlara yönelik yüksek mukavemet değerlerine sahip bağlantı elemanlarını gönderiyoruz. 93 bin kişilik bir stadyum için hazırladıkları bağlantı elemanlarının da teslimatlarına başladık” şeklinde konuştu.