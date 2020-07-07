Bergama Plastik’ten yeniden kullanılabilir filtreli maske

07 Temmuz 2020

NİHAT DELİBAŞI

Kınık OSB’de faaliyet gösteren Bergama Plastik, yeniden kullanılabilir filtreli yüz maskesi üretti. B-Safe marka ismi verilen yüz maskesinin filtresi değiştirilebiliyor. Farklı renk seçenekleri olan maske istenirse elde istenirse bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Gıda sektörüne enjeksiyon yöntemiyle ambalaj üretimini yanı sıra tek kullanımlık çatal, bıçak, tabak takımı ürettiklerini belirten Bergama Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Emre Akıncıtürk, 1973’te kurulan firmanın halen 2017’de taşındığı Kınık OSB’deki fabrikasında üretime devam ettiğini söyledi. Gıda ambalajında artan talebe bağlı olarak yüzde 50 kapasite artırıcı yatırımı yıl sonunda devreye alacaklarını kaydeden Akıncıtürk, geçen yıl 120 ülkeye yaptıkları ihracat karşılığı 15 milyon dolar gelir elde ettiklerini dile getirdi.

Pandeminin ardından bez maske temininde yaşanan sıkıntıları karşısında bir tüketici sorunu olarak gördükleri konuda çözüm arayışına girdiklerini ifade eden Akıncıtürk, antibakteriyel, insan sağlığına uygun, çevresel etkilerden koruyan ve fiyatlandırmada ulaşılabilir maske üretimi için harekete geçtiklerini söyledi.

Akıncıtürk, “Ar- Ge birimimiz bir ay gece gündüz çalıştı. Bünyemizde yer alan kalıp atölyemiz sayesinde hızla model çalışmaları yaptık. Protipler ürettik. Optimum sonuca ulaştık” dedi.

Öncelik iç pazarda

Büyük ilgi gören ürünün iç piyasa dağıtımı ile ilgili çeşitli kanallarla görüştüklerini ve önceliği iç pazara verdiklerini kaydeden Akıncıtürk, “İhracat daha sonra gündeme alınabilecek konu. Değişik renk seçenekleri ile çocukların kullanımını özendirebilecek, yine turizm başta olmak üzere üretim sektörlerinde, fabrikalardan yoğun talep alan ürünle ilgili Türk Patent Enstitüsü’ne faydalı model ve patent başvurumuzu yaptık. Şu an gelen her talebe yanıt verebilecek noktadayız” dedi.