Beş projeye daha fizibilite desteği

08 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) – BEBKA’nın 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Kasım ve Aralık aylarında başvuruda bulunan 5 kurumun projesine destek geldi. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan “Bursa’da İri Hacimli Atıkların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımına Yönelik Fizibilite Raporunun Hazırlanması” fizibilite çalışması ile Bursa Teknik Üniversitesi tarafından sunulan “Mobilya Test ve Malzeme Kütüphanesi Merkezi (MOBTEM) Fizibilitesi” destek almaya hak kazandı.

Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan “Eskişehir İli’nde, Güneş Enerjisinden Faydalanılarak Enerji Üretimi Projesi” fizibilite çalışması, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sunulan “Yenipazar Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması için Fizibilite Raporu Hazırlanması” fizibilite çalışması ile Bilecik İl Özel İdaresi tarafından sunulan “Atık Doğal Taşların (Mermer) Mobil Konkasör Yardımıyla Kırılarak Yol Yapımında Alt Yapı Malzemesi Olarak Kullanılması” fizibilite çalışması da desteklenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı’nın 28 Aralık 2018 tarihi itibariyle kapandığını, Ajans’ın görev alanına giren Bursa Eskişehir ve Bilecik illerinde sürdürülebilir kalkınmaya öncülük edilerek ulusal kalkınma vizyonuna katkı sağlayacak çalışmaların önümüzdeki dönemde de desteklenmeye devam edileceğini söyledi.