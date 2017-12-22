22 Aralık 2017

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri Şeker ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ortak yatırımı Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi Projesi hayata geçti. 1180 dekar alanı kapsayan çiftliğin, makine ekipmanları ve hayvan yatırımlarıyla birlikte yaklaşık 22 milyon liraya mal olacağı açıklandı. Pınarbaşı ilçesinde sığır yetiştiriciliğinin profesyonel olarak yapılmasına destek sağlayacak olan Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi’nin açılışına 3 bin çiftçi de katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1180 dekar alanda yapılan projede 6 besihane, 2 kaba yem deposu,1 garaj, 1 idari bina ve çiftçi eğitim merkezi, 1 teknik personel hizmet binası ve 19 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Çiftlik, makine ekipmanları ve hayvan yatırımlarıyla birlikte yaklaşık 22 milyon liraya mal olacak.