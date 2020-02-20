BEV, kız öğrenciler için yurt yapacak
BALKANTÜRK Eğitim Vakfı, Bursa’nın doğusunda 150 ila 200 kız öğrencinin konaklayabileceği bir yurt yapımı için harekete geçti.
BURSA (DÜNYA) - BALKANTÜRK Eğitim Vakfı (BEV) Başkanı Aytuğ Onur, Başkan Yardımcısı İlhan Uslu ve BEV Saymanı Mümin Pekcan, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek’i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Aytuğ Onur, “Yeni dönemde bizleri heyecanlandıran en büyük projemiz ise hayata geçirmek için hazırlandığımız ‘kız öğrenci yurdu’ projesi. Bursa’mızın ihtiyacı doğrultusunda şehrimizin doğusunda 150-200 kız öğrencimizin barınacağı yurt yapımı için çalışmalarımıza başladık. Gayemiz, ailelerinden uzakta eğitim gören kız çocuklarımıza güvenilir, hijyenik, ailelerinin rahatlıkla çocuklarını teslim edeceği barınma ortamı sağlamak” dedi.
Başkan Onur, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek’e “BEV Eğitim Gönüllüsü” belgesi takdim etti.