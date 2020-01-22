BEV ve BTSO ortak projelerle gençler için çalışacak

22 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - BALKANTÜRK Eğitim Vakfı (BEV) Başkanı Aytuğ Onur, Başkan Yardımcısı İlhan Uslu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mümin Pekcan ve Öztürk Yazıcı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da hazır bulundu.

İki kurum arasında gerçekleşecek projelerinin görüşüldüğü ziyarette ilk olarak, ülkemizde bulunan eğitim vakıflarına ulaşılarak, kurumların geleceğe yönelik bakış açıları, vakıf sorunları ve faaliyetlerin paylaşılacağı eğitim vakıfları kongresi düzenlenmesi noktasında görüş alış verişinde bulunuldu.

Ziyarette söz alan Başkan Onur, öncelikle BALKANTÜRK Eğitim Vakfı’nın çalışmaları ve gençlere sağladığı destekler hakkında bilgilendirme yaptı. Onur konuşmasına şöyle devam etti; “Bursa’mıza değer katan sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda ülkemizdeki eğitim vakıflarının kongre çatısı altında bir araya gelerek oluşturacağı sinerji, yapılacak paylaşımlar ve işbirlikleri, kurumların bir birine yapacağı rehberlik, sorgulayan, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirme yolunda yeni projeler ortaya koyacaktır. Gençlerimizin başarılarının artması için çözüm üretme noktasındaki çalışmalarımıza, oluşacak yeni projelere büyük özen gösteriyoruz. Bu çerçevede Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu olan BTSO’ya sosyal sorumluluk projelerimizde ve yapacağımız hizmetlerdeki işbirliği, vereceği her türlü destek için teşekkür ederiz.”

Başkan Onur, BEV Eğitim Gönüllüleri Ailesi Zincirine İbrahim Burkay ve Ali Uğur’a takdim ettiği “Eğitim Gönüllüsü” belgeleri ile yeni halkalar ekledi.