BEV’den gençlere destek

10 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - BALKANTÜRK Eğitim Vakfı (BEV) Başkanı Aytuğ Onur, “Covid-19 olarak tanımlanan yeni tip corona virüs salgını bir süredir dünya genelinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu sürede birçok ülke gibi ülkemizde olağanüstü önlemler almak zorunda kalmıştır” dedi.

“Okulların kapandığı, hareketliliğin kısıtlandığı bu dönemde, salgının gençlerimizin gelişimi ve gelecek beklentileri üzerinde kısa ve uzun vadedeki etkisinden endişe duyuyoruz. Gençlerimiz bu salgının gizli mağdurlarıdır” diyen Onur, BEV olarak dayanışma, birlik ve yardımlaşma kampanyası başlattıklarını kaydetti. Aytuğ Onur, “Gençlerimizin ihtiyaç duyduğu barınma, beslenme, internet hizmeti gibi gereksinimlerin giderilmesi hususunda yaptığımız maddi desteklerin yanı sıra burs ödemelerimiz de kesintisiz devam ediyor” diye konuştu.

Sınırların kapanmasıyla ülkelerine dönemeyen Balkan uyruklu öğrencilerin de sorunlarına dikkat çeken Başkan Onur, “Balkanlar’dan yükseköğrenim için ülkemize gelmiş gençlerimiz de yurtların birçoğunun kapanmasıyla yaşadıkları barınma, beslenme ve maddi sıkıntılardan dolayı vakfımıza başvuruda bulunmuştur. Yapılan başvurular en şeffaf şekilde değerlendirilerek gençlerimizin mağduriyetinin giderilmesine yönelik maddi destekler sağlanmıştır. Gençlerimize destek vermemize yaptığı bağışlar ile yardımcı olan, yardım çağrımıza maddi kaynak sağlayan tüm Balkan Camiasına ve BEV Mütevelli Heyeti Üyeleri’ne bir kez daha teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.