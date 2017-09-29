Beyaz altın 'pamuğun' kaderi İzmir’de çizilecek

29 Eylül 2017

İzmir 2020 yılında 7'ncisi düzenlenecek olan Dünya Pamuk Araştırma Konferansı'na ev sahipliği yapacak.



Organizasyon için Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere Türkiye’nin pamukla ilgili tüm kurumları Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya geldi.

Yürütme Komitesi ve Akademik Danışma Ve Değerlendirme Kurulu oluşturulacak

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi’nin moderatörlük yaptığı toplantıda; Dünya Pamuk Araştırma Konferansı için Ulusal Yürütme Komitesi ve Akademik Danışma Ve Değerlendirme Kurulu’nun hızlı bir şekilde oluşturulması kararlaştırıldı.



Türkiye’nin yıllık 25 milyar doları aşan tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatı olduğuna işaret eden Eskinazi, Türkiye’de son yıllarda pamuk üretimine verilen destek ile birlikte üretimde 1 milyon ton rakamına ulaşmanın mümkün hale geldiğini, İzmir’de düzenlenecek Dünya Pamuk Araştırma Konferansı ile Türkiye’de pamuğa eski itibarını kazandıracak bir kamuoyu desteğinin sağlanmasını beklediklerini kaydetti.

Dünya’nın en kaliteli pamuğun yetiştiği topraklara sahibiz

Türk tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 2016 yılında 821,3 bin ton pamuk ithalatı karşılığı 1 milyar 240 milyon dolar dövizi yurtdışına aktardığına işaret eden Eskinazi, "Türkiye, dünyanın en uzun elyaflı ve kaliteli pamuklarının yetiştiği topraklara sahipken, Türkiye’nin pamuk ithalatında dördüncü sırada yer alması düşündürücü. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü pamuk ithal etmekten çok mutlu değil. Tekstil ve konfeksiyon sektörümüzün her yıl 1.5 milyon ton pamuğa ihtiyacı var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk üreticisine son dönemde arttırdığı destekleri sürdürürse tekstil ve konfeksiyon sanayimizin ihtiyacı pamuğun ülkemizde üretilmesinin zeminini oluşturabilir" dedi.



7. Dünya Pamuk Araştırma Konferansı’nın Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu ve Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla 2020 yılında İzmir’de gerçekleşeceğini bilgisini paylaşan Eskinazi, bu konferansın; Dünya genelinde pamuk konusunda çalışmalar yürüten araştırmacıları bir araya getirmek, Pamuk konusunda çalışan araştırmacıların bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak, araştırmacıların pamuk konusunda yürüttükleri çalışmaları sunabilecekleri bir platform oluşturmak ve araştırmacılar arasında bir network’ün gelişmesini sağlamak amacıyla 4 yılda bir ICAC- Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi üyesi ülkelerden birinin ev sahipliğinde düzenlendiğini ifade etti.